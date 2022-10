Stand: 21.10.2022 06:56 Uhr "Jobfactory" in Rostock: Messe für Ausbildung und Studium startet

In Rostock beginnt am Vormittag die "Jobfactory". Zum 25. Mal präsentieren sich auf der Ausbildungsmesse Unternehmen, Hochschulen und Institutionen. Mehr als 130 Aussteller sind in diesem Jahr dabei. Unter anderem AIDA, die Deutsche Bahn und zahlreiche Handwerksbetriebe aus der Region stellen sich vor. Insgesamt werden 500 verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Hansemesse präsentiert. Die Veranstaltung läuft bis Sonnabendnachmittag. Der Eintritt ist frei.

