Hotel- und Gaststättenbetreiber fordern Öffnungsschritte Stand: 09.05.2021 18:12 Uhr Die Hotel- und Gaststättenbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern verlangen von der Landesregierung, ein konkretes Öffnungsdatum zu nennen.

Weil Restaurants und Cafes in MV geschlossen sind, nutzten Mecklenburger das Wetter zu Ausflügen nach Schleswig-Holstein. Von dort posteten sie Bilder von ihrem ersten Restaurantbesuch nach sechs Monaten Abstinenz - eine Situation, die Mecklenburg-Vorpommerns Dehoga-Chef Lars Schwarz für nicht weiter hinnehmbar hält. "Die Lage ist dramatisch", sagte er dem NDR Nordmagazin. Die Gastwirte im Land würden die Situation "mit großem Kummer" sehen.

Schwarz: 66 Prozent der Betriebe in existenzbedrohender Lage

Schwarz sagte, 66 Prozent der Hotel- und Gaststättenbetriebe im Land sähen sich in einer existenzbedrohenden Lage. Das gehe aus einer aktuellen Umfrage seines Verbandes hervor. Bei 36 Prozent sei die Lage so schlecht, dass sie eine Betriebsaufgabe in Betracht ziehen. Zehn Prozent der Befragten fürchteten sogar eine Insolvenz innerhalb der kommenden drei Wochen.

"Wichtig ist, dass wir dauerhaft öffnen können"

Schwarz forderte, dass die Landesregierung in dieser Woche ein klares Öffnungsdatum für die Gastronomie und Hotellerie festlegt. Wichtig sei allerdings nicht, schnell zu öffnen und am Ende aufgrund steigender Inzidenzen die Gäste wieder nach Hause schicken zu müssen. "Wichtig ist, dass wir dauerhaft öffnen können." Es gehe nicht um einen Überbietungswettbewerb für einen schnellen Start, sondern um kluge Schritte, um abgesichert in die Saison zu gehen.

Glawe kündigt Entscheidung an

Unterdessen kündigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) Entscheidungen über Öffnungen im Tourismus an. "Am Dienstag wird im Kabinett über weitere mögliche Öffnungsschritte beraten", sagte er. "Das Gute ist, dass die Fallzahlen weiter sinken. Wir sind allerdings noch nicht auf dem Niveau von Schleswig-Holstein", betonte Glawe. Bei allen Entscheidungen gehe es auch darum, die Sommersaison nicht zu gefährden.

In Schleswig-Holstein ist wieder Tourismus möglich

Während im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein vielerorts der Tourismus bereits geöffnet wird und Außengastronomie möglich ist, geht in Mecklenburg-Vorpommern trotz einer landesweiten Inzidenz unter 100 fast nichts. Aus anderen Bundesländern dürfen bislang nur vollständig geimpfte Menschen als Tagesausflügler nach MV einreisen oder die eigene Ferienwohnung nutzen. Ansonsten sind nur Familienbesuche gestattet.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.05.2021 | 06:00 Uhr