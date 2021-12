Hochrisikogebiet Polen: Diese Einreisebestimmungen gelten jetzt Stand: 05.12.2021 09:35 Uhr Seit Mitternacht gilt Polen wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen wieder als Hochrisikogebiet. Aus diesem Grund gelten jetzt wieder schärfere Einreisebestimmungen.

Wer aus Polen nach Deutschland einreist und noch nicht vollständig geimpft ist, muss sich umgehend für zehn Tage in Quarantäne begeben, aus der man sich frühestens nach fünf Tagen freitesten kann. Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind vollständig Genesene sowie Kinder bis 12 Jahre mit einem Negativtest. Außerdem muss vor der Rückreise nach Deutschland eine digitale Anmeldung ausgefüllt werden, die zusammen mit den entsprechenden Test-, Impf- oder Genesenennachweisen vorgelegt werden muss.

Ausnahmen für den kleinen Grenzverkehr

Wer sich hingegen weniger als 24 Stunden in Polen aufhält, muss sich weder anmelden noch bei seiner Rückkehr in Quarantäne. Grenzpendler ohne Impf- oder Genesenennachweis sind hingegen verpflichtet, sich zweimal in der Woche testen zu lassen

