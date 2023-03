Großteil privater Pflegedienste in MV fürchtet um Existenz Stand: 16.03.2023 11:49 Uhr

Nach Angaben des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Mecklenburg-Vorpommern fürchten drei Viertel der privaten Pflegedienste im Nordosten nach eigenen Aussagen um ihre Existenz. Hintergrund sind die zum 1. September 2022 eingeführten Tarifgehälter in der Pflege. 175 private Pflegedienste im Land hatten sich in der vergangenen Woche mit einem Brandbrief an die Landesregierung gewandt und fordern das Sozialministerium darin zur Vermittlung auf.

Weitere Informationen Brandbrief: Pflegedienste aus MV fordern Sozialministerium zur Vermittlung auf Sie werfen den Krankenkassen vor, seit Monaten eine Refinanzierung bereits 2022 eingeführter Tarifgehälter zu verweigern. mehr

Drese verweist auf Schiedsstelle und Rechtsweg

Für Sachgespräche stünde ihre Tür immer offen, teilte Sozialministerin Stefanie Drese am Donnerstag mit, das wüsste auch der bpa, so Drese weiter, "dazu bedarf es keiner ‚Offenen Briefe‘". Die Sozialministerin verweist demnach erneut auf das unabhängige Schiedsverfahren mit Schiedsspruch und wiederholt, "wenn auch der Schiedsspruch nicht akzeptiert wird, steht der Rechtsweg offen."

Pflegedienste fordern Refinanzierung gestiegener Gehälter

Zugesprochen hat das Schiedsgericht den Pflegediensten laut bpa bis zu 15 Prozent höhere Preise, allerdings erst ab Juni 2023. Zusätzlich zur Anhebung der Gehälter auf Tarifhöhe sieht das sogenannte Tariftreugesetz eine weitere Lohnsteigerung um 4,22 Prozent seit Februar 2023 vor. Laut bpa konnte jedoch mit den Krankenkassen noch keine Einigung zur Umsetzung des Schiedsverfahrens, noch eine Preissteigerung ab Februar 2023 erzielt werden.

Durch die Bezahlung auf Tarifniveau sind die Durchschnittsgehälter bei den Pflegediensten stark gestiegen, teilweise um etwa 20 Prozent. Demnach beträgt der durchschnittliche Stundenlohn für Fachpersonal in Mecklenburg-Vorpommern seit Februar 21,78 Euro. Auf eine 40 Stunden-Woche gerechnet sind das demnach 3.790 Euro Durchschnittsgehalt für Pflegefachkräfte. Ihre Preise müssen die rund 300 in der bpa MV organisierten Pflegedienste mit den Kranken- und Pflegekassen verhandeln. Sie können diese höheren Gehälter den Angaben zufolge nur bezahlen, wenn die neuen Tariflöhne von den Kranken- und Pflegekassen auch refinanziert werden.

Pflegedienste: Ohne Vorfinanzierung keine Planungssicherheit und Qualitätssicherung

Probleme sieht auch die Greifswalderin Jessica Mendle mit ihren 200 Angestellten. Aus ihrer Sicht fehle es durch die ständige Vorfinanzierung - bzw. das in Vorleistung gehen - an Planungssicherheit und Qualitätssicherung. Die Geschäftsführerin fordert nun eine zügige Gegenleistung von den Kassen. "Anstelle der durch den Gesetzgeber und die Reformen versprochene Entbürokratisierung und Entlastung werden Pflegedienste im Bereich der Nachweispflichten, der Qualitätssicherung, Abrechnung von Leistungen, Erklärungen gegenüber Kostenträgern, unberechtigte Ablehnungen von medizinisch notwendigen Leistungen, interne und externe Qualitätssicherungsmaßnahmen immer stärker gefordert", so Mendle.

MV hat höchste Pro-Kopf-Anzahl von Pflegebedürftigen

Mit 6.405 Pflegebedürftigen pro 100.000 Einwohnern ist MV das mit der höchsten Pro-Kopf-Anzahl von Pflegebedürftigen. Diese Zahl wird voraussichtlich weiter ansteigen, laut Barmer Krankenkasse von derzeit etwa 103.000 Pflegebedürftigen auf etwa 119.000 Pflegebedürftige im Jahr 2030. Ein Viertel dieser Menschen wird von ambulanten Pflegediensten versorgt. Etwa zwei Drittel der Pflegedienste im Nordosten sind privat organisiert und versorgen derzeit etwa 17.000 Pflegebedürftige. Das verbleibende Drittel der Pflegedienste wird von gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas oder der Diakonie organisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.03.2023 | 14:30 Uhr