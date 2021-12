Großraum Rostock: Kurzschluss führt zu halbstündigem Blackout Stand: 07.12.2021 14:30 Uhr In weiten Teilen von Rostock bis nach Ribnitz-Damgarten ist am Mittag der Strom ausgefallen. Es kam zu Behinderungen im öffentlichen Leben. Nach rund 30 Minuten war die Störung behoben.

Im Großraum Rostock ist es am Mittag zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen war die Region östlich von Rostock bis nach Ribnitz-Damgarten. Ampeln fielen aus, Tankstellen funktionierten nicht, Restaurants und Banken hatten für rund 30 Minuten am Mittag keinen Strom mehr. Ursache dafür war nach ersten Erkenntnissen ein Kurzschluss in einem Umspannwerk in Bentwisch.

Fernwärme kurz betroffen

Dort wird Strom aus den deutschlandweiten Hochspannungsnetzen von 380.000 Volt auf 110.000 Volt für die regionalen Stromleitungen transformiert. In diesem Umspannwerk gibt es aktuell Bauarbeiten, teilte der regionale Netzbetreiber E.dis mit. Durch diese technische Störung hätten sich mehrere 110.000 Volt Leitungen, die aus dem Umspannwerk herausführen, kurz vor 12 Uhr automatisch abgeschaltet. In Rostock führte der Stromausfall nach Angaben der Stadtwerke auch zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Fernwärmeversorgung.

