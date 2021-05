Großbrand in Alt Tellin: Weitere Anzeige gegen Betreiber Stand: 21.05.2021 11:50 Uhr Nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt erstattet. Die riesige Anlage der Landwirtschaftlichen Ferkelzucht Deutschland war Ende März zu großen Teilen abgebrannt.

Knapp zwei Monate nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) haben mehrere Verbände Strafanzeige gegen den Anlagenbetreiber erstattet. Es gehe um die Tötung von tausenden Schweinen ohne vernünftigen Grund, sagte eine Sprecherin des Landesverbandes MV des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Freitag in Schwerin.

Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Die Anzeige habe der Deutsche Tierschutzbund zusammen mit dem BUND Mecklenburg-Vorpommern und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft bei der Staatsanwaltschaft Stralsund gestellt. Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ein Behördensprecher bestätigte den Eingang der Anzeige.

PETA erstattete bereits Anzeige

Die Tierschutz-Organisation PETA hat kurz nach dem Brand gegen die Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gestellt. Wegen mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen sei möglicherweise billigend in Kauf genommen worden, dass die Schweine qualvoll erstickten oder bei vollem Bewusstsein verbrannten.

Rund 50.000 Tiere starben

Die riesige Zuchtanlage der LFD war am 30. März zu großen Teilen abgebrannt. In dem Feuer starben laut Betreiber und Agrarministerium rund 50.000 Tiere. Zum Großteil Ferkel. Die Brandursache ist laut Staatsanwaltschaft immer noch unklar. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

