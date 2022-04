Grevesmühlen/Upahl: Doch keine Amazon-Ansiedlung Stand: 14.04.2022 11:18 Uhr Eigentlich schien alles in trockenen Tüchern: Der Online-Versandhändler Amazon wollte in einem neuen Gewerbegebiet zwischen Upahl und Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) ein großes Logistikzentrum bauen. Mehr als 1.000 Arbeitsplätze sollten entstehen. Nun hat Amzon überraschend abgesagt.

Die Bürgermeister von Grevesmühlen und Upahl wurden am Mittwoch in einer Videokonferenz von Amazon darüber informiert, dass der Standort nicht weiter verfolgt werde. Damit wird es auch nichts mit den schon sicher geglaubten Gewerbesteuereinnahmen für Upahl und Grevesmühlen, die sich die beiden Gemeinden eigentlich teilen wollten. Der Bürgermeister von Grevesmühlen, Lars Prahler (parteilos), zeigte sich überrascht von der Amazon-Absage, wie er NDR 1 Radio MV sagte. Amazon habe ihm gegenüber keine Gründe angegeben. Dabei hätten die Verträge eigentlich schon unterschriftsreif auf dem Tisch gelegen, so Prahler.

Kettenreaktion durch Amazon-Absage

Die plötzliche Absage Amazons könnte noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen. Denn weitere Unternehmen hatten Interesse an einer Investition in dem Gewerbegebiet signalisiert. Jetzt müsse man erstmal mit denen sprechen, ob sie weiter dort investieren wollen. Ein Autohofbetreiber hatte bereits erklärt, er wolle dorthin nur dann kommen, wenn auch Amazon kommt. Prahler sagt, man habe immer Pläne in der Hinterhand gehabt, falls es mit der Amazon-Ansiedlung nichts wird. Diese Pläne werde man nun abarbeiten. Wie diese Pläne genau aussehen, wollte Prahler nicht sagen.

Logistik bei Amazon Amazon gliedert sein Logistiknetzwerk in verschiedene Typen. In einigen Logistikzentren werden vor allem kleinere Kundenbestellungen wie Bücher, Spiel- und Haushaltswaren zusammengestellt, verpackt und verschickt, in anderen sperrige Ware wie Gartengeräte. Neben Spezialzentren, in denen sich die Mitarbeiter zum Beispiel um besonders nachgefragte Waren kümmern, gibt es auch Sortier- und Verteilzentren.

Befürchtet Amazon Konsum-Einbruch?

Zu den Gründen für seine Absage wollte der US-Konzern auch gegenüber dem NDR nichts Konkretes sagen. Man wolle bestehende Standorte besser nutzen und dort mehr Mitarbeitende einstellen, hieß es auf eine NDR Anfrage. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Nordwestmecklenburg, Martin Kopp, hat eine Vermutung: Er sagt, es könne sein, dass die Menschen durch den Krieg in der Ukraine und den Preissteigerungen in vielen Bereichen mehr Geld für Lebensmittel und Energie ausgeben werden und weniger für Konsum.

Was wird aus dem Logistikzentrum in Schwerin?

Das heißt: Amazon hat möglicherweise durchgerechnet und festgestellt, dass demnächst weniger Umsatz zu erwarten seien. Und darum nimmt das Unternehmen zunächst Abstand von weiteren Investitionen. Das könnte nach Einschätzung von Beobachtern übrigens auch noch Schwerin betreffen. Auch dort will Amazon eigentlich ein Logistikzentrum bauen, aber auch dort sind die Kaufverträge nach NDR Informationen noch nicht unterschrieben.

