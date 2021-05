Stand: 24.05.2021 06:39 Uhr Greifswald: Auto rutscht an Slipanlage ins Wasser

In Greifswald ist ein Auto nahezu komplett im Ryck versunken, als der Fahrer versuchte, sein Sportboot ins Wasser zu lassen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wollte der Mann einen Angelausflug unternehmen. Dazu wollte er sein etwa fünf Meter langes Boot an der Slipanlage in Greifswald-Wieck zu Wasser lassen. Beim Slippen mit dem Bootstrailer rutschte das Auto jedoch ins Wasser. Zwölf Feuerwehrleute mussten das Auto aus dem Fluss bergen. Es wird von einem Totalschaden ausgegangen. Der Fahrer blieb unverletzt.

