Gericht: Land MV muss Genting keinen Millionenkredit zahlen

Stand: 17.01.2022 14:07 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss dem Mutterkonzern der insolventen MV-Werften, Genting Hongkong, keinen Kredit in Höhe von 78 Millionen Euro zahlen. Das entschied das Landgericht Schwerin am Montagnachmittag. Zur Begründung hieß es, dass nicht klar sei, ob sich der Genting-Konzern tatsächlich in einer Notlage befindet.