Flughafen Rostock-Laage vor Lieferdrohnenkauf Stand: 02.04.2022 13:53 Uhr Die Zeitfracht-Gruppe, neue Eigentümerin des Flughafens Rostock-Laage, will in Zukunft von dort Fracht per Drohnen ausliefern, unter anderem an Offshore-Windparkbetreiber. Mit einem Drohnenhersteller sei der Kauf von Fluggeräten vereinbart worden.

Lieferungen mit unbemannten Drohnen - diese Technik könnte bald in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden. Die Zeitfracht-Gruppe will offenbar entsprechende Fluggeräte bestellen. Mit einem deutschen Drohnen-Hersteller ist einer Mitteilung zufolge eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Insgesamt will Zeitfracht demnach 132 der sogenannten Wingcopter bestellen, bis Ende des kommenden Jahres.

Einsatzbeginn in zwei Jahren möglich

Die elektrisch angetriebenen Fluggeräte sollen vom Flughafen Rostock-Laage aus starten, der laut Drohnen-Hersteller ein ideales Umfeld für Testflüge und die Auswertung der dabei gesammelten Daten bietet. Für Logistik-Lieferungen eingesetzt werden könnten die Wingcopter demnach in etwas mehr als zwei Jahren. Zunächst sind unter anderem Ersatzteillieferungen für Offshore-Windparks geplant. Laut der Zeitfracht-Gruppe wären das technisch anspruchsvolle Lieferungen. Die Drohnen müssen dafür auch auf einem fahrenden Schiff punktgenau landen können.

