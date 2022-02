Erste Geflüchtete aus der Ukraine sind in MV angekommen Stand: 28.02.2022 05:01 Uhr Seit Russlands Angriff auf die Ukraine sind Zehntausende Menschen auf der Flucht. Am Sonntag sind erste Kriegsflüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern angekommen.



In der Nacht zu Sonntag sind die Geflüchteten aus der Ukraine über die polnische Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Zwanzig Frauen und Kinder fanden nach Angaben des Innenministeriums Zuflucht in der Landeshauptstadt. Schwerin hatte laut Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag unverzüglich auf den Aufruf des Landeskrisenstabs reagiert, Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine vorzubereiten. Die Stadtverwaltung und Hilfsorganisationen verbreiteten zudem über die sozialen Medien Informationen in deutscher und ukrainischer Sprache, so Pegel. Der Minister dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. Die Ankunft weiterer ukrainischer Staatsbürger wurde im Laufe des Sonntags auch in Neubrandenburg, Rostock und Stralsund zu erwartet. Auch dort seien die Stadtverwaltungen darauf vorbereitet.

Drei Tage auf der Flucht bis nach Stettin

Am Sonntagmorgen kamen auch die ersten Geflüchteten auch in der polnischen Metropole Stettin wenige Kilometer östlich von Mecklenburg-Vorpommern an. Der durchgehende Intercity war am Vorabend direkt an der ukrainischen Grenze abgefahren. An Bord waren etwa 40 Geflüchteten aus der Ukraine, darunter Igor mit seiner Familie aus Winnyzja. Die 300.000-Einwohner-Stadt liegt mitten in der Ukraine. Über Lwiw (Lemberg) bis an die Grenze zu kommen, sei schwer gewesen. Zehn Stunden habe er, so berichtet Igor in gebrochenem Englisch, mit seinen Töchtern, seiner Frau und seinen Schwestern an der ukrainisch-polnischen Grenze warten müssen. Von Winnyzja bis nach Stettin waren sie drei Tage unterwegs. Mit dem Bus, zu Fuß und nun zuletzt mit dem Zug.

Langes Warten an der Grenze

Im Zug nach Stettin saß auch der 16-jährige Modan mit seiner Mutter aus Brody. Der Ort liegt etwa 100 Kilometer von Lwiw entfernt. Auch sie haben lange an der Grenze nach Polen warten müssen. Von seinem Vater hat er lange nichts gehört, der kämpfe gegen die Russen, berichtet Modan. Eine Stettiner Flüchtling-Organisation hatte direkt am Bahnsteig kleine Stände aufgebaut. Mit dabei auch der freiwillige Helfer Philipp: "Hier geben wir ihnen erstmal was zu essen: Früchte, Wasser, Tee und Brot. Wir helfen ihnen beim Registrieren und haben auch Fahrer, um sie zu transportieren." Die Helfer verteilen auch Flyer mit wichtigen Informationen der Stettiner Stadtverwaltung.

Zu Verwandten in Stettin

Philipp berichtet, dass die meisten Flüchtlinge erst einmal in Stettin bleiben und unterkommen wollen. "Sie haben Verwandte hier, sie haben Freunde hier. Die Wurzeln vieler Ukrainer hier in der Region sind schon vierzig oder fünfzig Jahre alt." Einige der Flüchtlinge benutzen Stettin nur als Transit-Station. Sie wollen weiter nach Deutschland oder nach Dänemark. Die Stettiner Flüchtlings-Organisation stellt sich unterdessen darauf ein, dass in den kommenden Tagen die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine weiter steigen wird.

