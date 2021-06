Deutschland verliert seine letzte Eisenbahnfähre Stand: 30.06.2021 16:59 Uhr Anfang Juli wird die Flagge auf der "Mecklenburg-Vorpommern" gewechselt. Damit verliert Deutschland seine letzte Eisenbahnfähre und Mecklenburg-Vorpommern viele Arbeitsplätze.

Zu Beginn des neuen Monats wird das Fährschiff "Mecklenburg-Vorpommern" umgeflaggt. Schwarz-Rot-Gold wird heruntergenommen und durch schwedisches Blau mit gelbem Kreuz ersetzt. Der Heimathafen "Rostock" wird am Heck übermalt und durch "Trelleborg" ersetzt. Damit ist die Umstrukturierung des deutschen Fährgeschäfts bei der schwedischen Reederei Stena Line abgeschlossen, mit bitteren Folgen für die Seewirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Von einst über 300 Mitarbeitenden der Stena Line GmbH in Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr 2020 bleiben voraussichtlich nur 25 bis 35 im Unternehmen. Außerdem wurde der Firmensitz von Rostock nach Hamburg verlegt. Die Reederei verspricht sich davon die "Bündelung von Geschäfts- und Logistikaktivitäten im Vor- und Nachlauf". Hamburg liegt aus Sicht des Stena-Managements zentraler als Rostock.

Mitarbeiter mit Englisch und Schwedisch überfordert

Im April 2020 hatte Stena Line überraschend die traditionsreiche Route Sassnitz-Trelleborg, die sogenannte Königslinie, geschlossen und das Fährschiff "Sassnitz" nach Uddevalla überführt. Dutzende Seeleute und Bordpersonal mussten ihr Schiff für immer verlassen. Die "Sassnitz" fuhr schon seit 1989 auf der Route und war erst vor kurzen aufgehübscht worden. Viele Mitarbeiter wurden gegen Abfindungen entlassen. Andere konnten zunächst auf das letzte deutsche Stena-Fährschiff wechseln, das sich noch im Dienst befand.

Allerdings hatte der Wechsel auf die "Mecklenburg-Vorpommern" einen Haken. Nach ein paar Monaten wurden dem deutschen Personal schwedische Arbeitsverträge angeboten. Das bedeutet auch, dass die Bordsprache künftig Englisch ist, das fließend beherrscht werden muss. Grundkenntnisse der schwedischen Sprache sind eine weitere Voraussetzung für eine Weiterbeschäftigung. Die meisten deutschen Mitarbeiter waren damit überfordert und mussten zwangsläufig kündigen.

Betriebsrat fühlt sich vorgeführt

Viele ehemalige Mitarbeiter sind wütend, denn Stena ist ein Familienkonzern, eine klassische Reederei und kein Unternehmen, das von Kapitalfonds gesteuert wird. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Roland Suhr ist selbst über 40 Jahre als Schiffsmechaniker auf den Ostseefähren "Rügen", "Sassnitz" und "Mecklenburg-Vorpommern" gefahren. Er fühlt sich durch die Geschäftsführung vorgeführt. Weder beim plötzlichen Aus der Königslinie Sassnitz-Trelleborg noch bei der Umflaggung der "Mecklenburg-Vorpommern" sei ihm die Wahrheit gesagt worden, berichtet er. Am Ende sei es dem Management nur darum gegangen, die Leute loszuwerden, behauptet er.

Ende der deutschen Eisenbahnfähren

Der Umbau und die Entlassungen bei Stena bedeuten auch, dass die deutsche Eisenbahnschifffahrt nach 118 Jahren endgültig Geschichte ist. Das ist auch deshalb bitter, weil am vergangenem Monat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den ersten Nachtzug Berlin-Stockholm auf die Reise schickte. Der Zug macht einen 300 Kilometer langen Bogen um Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben des schwedischen Betreibers wäre ihnen eine Route per Eisenbahnfähre "Sassnitz" von Mukran nach Trelleborg oder alternativ von Rostock nach Trelleborg mit dem Fährschiff "Mecklenburg-Vorpommern" lieber gewesen. Mukran scheiterte an der überraschenden Einstellung der Verbindung und die Route über Rostock am umständlichen Rangieren im Rostocker Seehafen.

Verkehrsministerium sieht seine Hände gebunden

Anke Brauer von der zuständigen Gewerkschaft EVG konstatiert: "Wir haben künftig keine Fährreederei mehr, die ihren Sitz in Mecklenburg-Vorpommern hat." Sie wundert sich, dass sich weder Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) noch der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in die Rettung der Arbeitsplätze eingeschaltet haben. Schließlich gingen neben den Arbeitsplätzen der Stadt und dem Land auch viele Steuereinnahmen verloren. Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums teilte mit, das Land habe auf diese Entscheidungen leider keinen direkten Einfluss, da der Erwerb, die Betreibung oder Charterung von Schiffen in erster Linie unternehmerische Entscheidungen sind. Auch die Bahnen im Fernverkehr, allen voran die Deutsche Bahn würden allein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden, über welche Häfen die Züge geschickt werden oder ob der Landweg nach Skandinavien genutzt wird.

