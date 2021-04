Stand: 16.04.2020 11:00 Uhr Corona: Weiter Kontaktverbot, Schulen öffnen teilweise

ab Sonnabend (18. April) dürfen Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen

ab Montag (20. April) dürfen Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen

ab 27. April beginnt der Unterricht der Klassenstufen 10 und 12

ab 4. Mai dürfen Frisöre öffnen

Cafés, Restaurants und Hotels bleiben vorerst geschlossen

Kitas bleiben vorerst geschlossen, die Notfallbetreuung wird ausgebaut

das Kontaktverbot bleibt vorerst bestehen

Großveranstaltungen bleiben bis Ende August verboten

beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen sollten Bürger Mund- und Nasenschutz tragen

das Einreiseverbot für Auswärtige nach Mecklenburg-Vorpommern bleibt vorerst bestehen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich am Mittwochabend nach den Gesprächen von Bund und Ländern über die Lockerungen der Corona-Beschränkungen geäußert. Sie begrüßte die Öffnung im Einzelhandel ab kommenden Montag bei gleichzeitiger Absicherung der Hygienemaßnahmen. Das Kontaktverbot und damit die Abstandsregeln bleiben vorerst bis zum 3. Mai bestehen, mindestens bis dahin bleiben auch Cafés und Restaurants geschlossen. Bis zu diesem Termin gilt auch das Einreiseverbot in Mecklenburg-Vorpommern für Auswärtige. Regulär dürfen aber bereits am kommenden Sonnabend Bau- und Gartenmärkte öffnen. Von kommenden Montag an gilt das auch für die Geschäfte des Einzelhandels, wenn ihre Verkaufsfläche nicht über 800 Quadratmetern liegt.

Keine Pflicht, aber Masken empfohlen

Frisöre können am 4. Mai öffnen, dort müssen dann aber laut Schwesig medizinische Masken getragen werden. Für den Einkauf und die Nutzung von Bus und Bahn empfiehlt das Land den Bürgern künftig das Tragen einfacher Stoffmasken. Großveranstaltungen bleiben bis Ende August verboten. Schwesig appellierte an die Bürger, weiter auf Reisen zu verzichten. Es müsse jetzt sanft und behutsam vorgegangen werden.

Schulen öffnen teilweise, Kitas bleiben zu

Ab dem 27. April soll es für die älteren Schüler in Mecklenburg-Vorpommern wieder zur Schule gehen. Dieser Beschluss gelte für die Klassenstufen 10, 11 und 12. Die jüngeren Kinder sollen laut Schwesig weiter geschützt werden. Es müsse sich erst zeigen, wie sich die Öffnungen der Schulen auswirken. Parallel solle bis Anfang Mai ein Konzept erarbeitet werden, das auch die Rückkehr weiterer Altersklassen an die Schulen erlaubt. Laut Schwesig könnten das die Schüler der vierten Klasse sein, weil diese den Schritt von der Grundschule in die weiterführende Schule vor sich hätten. Auch Kitas bleiben weiter geschlossen, die Notbetreuung solle aber ausgebaut werden. Ebenso werde das Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen zum Schutz der Bewohner aufrechterhalten.

Livestream am Nachmittag

Am Donnerstagnachmittag will die Landesregierung Einzelheiten beraten, das Kabinett will in der Corona-Krise einen sogenannten MV-Plan erarbeiten. NDR.de überträgt die Presse-Statements nach den Beratungen hier im Livestream. Sie werden gegen 17 Uhr erwartet.

Weitere Informationen Corona-Blog: Hamburg stoppt Soforthilfe Nach einem Betrugsversuch hat die Hamburger Finanzbehörde ihre Corona-Soforthilfe gestoppt. In Norddeutschland gibt es derzeit knapp 15.600 Infektionsfälle. Die News vom Mittwoch im Blog. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.04.2020 | 20:00 Uhr