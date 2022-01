Bundesverwaltungsgericht befasst sich mit Düngelandesverordnung Stand: 24.01.2022 14:57 Uhr Die Auseinandersetzung um eine neue Düngeverordnung für Mecklenburg-Vorpommern geht in die nächste Runde. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig muss sich nun mit dem Thema befassen.

Hintergrund ist, dass das Oberverwaltungsgericht Greifswald die neue Düngelandesverordnung im November für unwirksam erklärt hat. Daraufhin hatte das Landwirtschaftsministerium Beschwerde eingelegt. Das Oberverwaltungsgericht hat der Beschwerde jedoch nicht stattgegeben, sodass das Thema nun zur nächsthöheren Instanz, dem Bundesverwaltungsgericht, weitergegeben wird.

Streitpunkt: Nitratbelastung des Grundwassers

Zuvor hatten rund 200 Agrarbetriebe gegen die neue Düngelandesverordnung geklagt. Im Streit geht es vor allem um die Ausweisung der sogenannten "Roten Gebiete". Die Farbe steht für eine zu hohe Nitratbelastung im Grundwasser. Sollte die Verordnung in Kraft treten, darf auf den Flächen bis zu 20 Prozent weniger Dünger ausgebracht werden. Landwirte, die in einem solchen Gebiet wirtschaften, zweifeln jedoch unter anderem die Messdaten des Landes an. Sie streiten außerdem ab, dass sie die alleinigen Verursacher sind.

