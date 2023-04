Stand: 17.04.2023 17:25 Uhr Blumenholz: Burgunderblutalgen lösten Verschmutzung des Mürtzsees aus

Burgunderblutalgen sind die Ursache für die Verschmutzung des Mürtzsees bei Blumenholz in der Nähe von Neustrelitz. Deshalb warnt das Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vor Kontakt mit dem Wasser. Menschen sollten sich vom Wasser fernhalten, Hunde an der Leine geführt werden. Burgunderblutalgen gehören zur Gruppe der Blaualgen. Bei vermehrtem Auftreten können sie zu einer rotbraunen Färbung des Oberflächen Wassers führen. Auf dem Mürtzsee waren sie am Ostersonntag sichtbar geworden.

