Ausbau des Busverkehrs in Nordwestmecklenburg beschlossen

Der Nahverkehr in Nordwestmecklenburg soll ausgebaut werden. Das beschloss der Kreistag. Künftig sollen in Wismar, Hornsdorf, Zierow, Lübow und Barnekow mehr Busse häufiger und auch bis in die Nacht fahren. Rund 9.000 Pendler leben in dieser Region. Mehr von ihnen sollen mit diesem verbesserten Fahrplan motiviert werden vom Auto in den Bus umzusteigen. So sollen die Pendler von den steigenden Spritpreisen entlastet werden. Auftakt soll Mitte des nächsten Jahres sein. Der Ausbau des Nahverkehrs kostet jährlich rund eine halbe Million Euro. Zahlen müssen das die beteiligten Gemeinden, Wismar sowie der Landkreis. Kritik an den Plänen gab es von den Grünen und der FDP. Sie bemängeln, dass die Stadt bei diesen Plänen bevorzugt werde, während der ländliche Raum weniger Vorteile hätte und trotzdem bezahlen müsse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.10.2022 | 14:00 Uhr