"Airbeat One Festival" im September steht auf wackligen Füßen Stand: 08.06.2021 06:00 Uhr Für das "Airbeat One Festival" in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern liegt derzeit keine Genehmigung vor. Das bestätigte ein Kreissprecher auf NDR Anfrage. Die Veranstalter geben sich bedeckt.

von Anna-Lou Beckmann, NDR 1 Radio MV

"Zwar ist es angesichts der derzeitigen Corona-Situation nicht möglich bereits im Juli mit euch zu feiern, dafür kehren wir aber vom 8. bis 12. September 2021 mit einer noch bombastischeren und alles Vorherige übertreffenden 'Airbeat One' nach Neustadt-Glewe zurück", so steht es seit Anfang Juni auf der Internetseite des Festivals für elektronische Musik. Der Plan, so Produktionsleiter Sven Heise im NDR Interview: "Wir wollen das Festival in gewohnter Größenordnung - begleitet von einer Teststrategie - stattfinden lassen." 2019 kamen an den vier Veranstaltungstagen insgesamt rund 180.000 Gäste. Damit gilt die "Airbeat One" als das größte Elektro-Festival im Norden. Die Macher wollen genau das auch in diesem Jahr wieder so umsetzen. So zumindest die Aussage der Veranstalter vor einer Woche.

Videos 1 Min Musikfestival "Airbeat One" auf September verschoben Ein neues Konzept mit einer Teststrategie und Hygieneauflagen soll das Musikfestival möglich machen. 1 Min

Stand jetzt: Keine Genehmigung für Festival

Diese Ankündigung der Veranstalter sorgte einerseits für Hoffnung und Vorfreude bei Fans des Festivals und andererseits für fragende Gesichter im Landratsamt in Parchim. Wie ein Kreissprecher im Gespräch mit NDR 1 Radio MV erklärte, gibt es gar keine Genehmigung für dieses Event. Aktuell laufe nicht einmal ein Genehmigungsverfahren. Weiter sagt der Sprecher, dem Landkreis Ludwigslust-Parchim seien weder Hygienepläne noch Veranstaltungskonzepte für das verschobene Festival vorgelegt worden. Stand jetzt habe es lediglich eine erste, informelle Vorbesprechung zwischen Kreis und Veranstalter gegeben.

"Veranstaltungen im September können wir jetzt gar nicht zulassen"



Eine Zusage oder eine Genehmigung für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung Anfang Herbst könne der Kreis jetzt überhaupt nicht erteilen, heißt es weiter aus Parchim. Zu groß sei die Ungewissheit darüber, was in mehr als drei Monaten überhaupt sei. Außerdem würden noch wichtige Entscheidungen ausstehen. Heute berät die Landesregierung in ihrer Kabinettssitzung über kurz- und mittelfristig angesetzte Großveranstaltungen. Wie bis Ende des Jahres mit solchen Events umgegangen wird, ist Thema bei der morgigen Schalte zwischen Bundeskanzlerin und Länderchefs.

Veranstalter geben sich wortkarg

Der Sprecher der "Airbeat One" erklärt auf Nachfrage, die Terminverschiebung sei mit dem Kreis abgestimmt gewesen. Das Team befinde sich mit der Behördenseite - wie das seit Jahren üblich sei - im Abstimmungsprozess. Und weiter heißt es schriftlich: "Wenn Ergebnisse vorliegen, werden wir umgehend informieren".

