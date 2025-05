Stand: 10.05.2025 08:00 Uhr Boddenpokal eröffnet Segelsaison in Greifswald

Auf dem Greifswalder Bodden beginnt am Sonnabend der Boddenpokal. Der Wettkampf ist die erste große Regatta der Segelsaison 2025 in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Das Segelwochenende ist wichtig für die Nachwuchssportler auf dem Wasser, erklärt Tim Köppe von der Gemeinsamen Jugendabteilung der Greifswalder Segelvereine. Auf der Rangliste können sie in vier Jugend-Bootsklassen die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften ersegeln. An den Start gehen rund 70 Seglerinnen und Segler in den bekannten 'Optimist' Klassen A und B. Auch ILCA (Laser) und 29er segeln um die Wette. Das Segelwetter am Wochenende ist gut, meint Tim Köppe. Bei Wind um 10 Knoten (ca. 18 km/h) müssen die Nachwuchstalente enge Manöver an den Bahnmarkierungen meistern. Der Boddenpokal wird traditionell am ersten Mai-Wochenende ausgetragen. Die Veranstalter erwarten mehr als 130 jugendliche Seglerinnen und Segler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 10.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald