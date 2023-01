AfD nominiert Leif-Erik Holm als Schweriner OB-Kandidat Stand: 28.01.2023 10:25 Uhr Leif-Erik Holm will Oberbürgermeister in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt werden. Der Schweriner AfD-Kreisverband hat den Bundestagsfraktionsvize am Sonnabendvormittag auf einem Parteitag nominiert.

Für die AfD soll der OB-Posten in Schwerin ein Auftakt sein, politische Verantwortung zu übernehmen, so Holm auf dem Parteitag. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen - ein AfD-Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt wäre nach seinen Worten ein starkes Zeichen. Für Schwerin forderte Holm einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Die Landeshauptstadt soll nach seiner Vorstellung Hochschulstandort für Techniker und Ingenieure werden. Trotz Schulden will der AfD-Politiker die Gewerbesteuer senken.

Dritter Kandidat neben Badenschier und Tweer

Sollte er zum Oberbürgermeister gewählt werden, will der 52-jährige Schweriner sein Mandat im Bundestag niederlegen. Einen Gegenkandidaten hatte Holm auf dem Parteitag nicht. Er ist der dritte Bewerber für den Oberbürgermeisterposten. Amtsinhaber Rico Badenschier tritt erneut für die SPD an und Thomas Tweer für CDU, FDP und Unabhängige Bürger.

