AfD-Landtagsabgeordneter will OB in Rostock werden Stand: 21.08.2022 12:19 Uhr Die AfD hat den Landtagsabgeordneten Michael Meister als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock am 13. November nominiert.

Für die Wahl einer Oberbürgermeisterin oder eines Oberbürgermeisters hat ein weiterer Bewerber seine Kandidatur angekündigt. Die AfD Rostock nominierte am Sonnabend den derzeitigen Landtagsabgeordneten Michael Meister für das Amt. Der 48-Jährige sei mit 83 Prozent der Stimmen gewählt worden, teilte die AfD mit. Meister war bis 2014 Polizist. 2021 wurde er zum AfD-Abgeordneten in den Landtag gewählt. Am 13. November wird in Rostock ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Claus Ruhe Madsen war im Juni als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein gewechselt.

Meister für Kohlekraftwerke

Meister sagte, als Oberbürgermeister wolle er unter anderem die Abwanderung von weiteren Unternehmen aus Rostock stoppen, es müsste für Investoren der rote Teppich ausgerollt werden, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Oberste Priorität aber hätten eine sichere Energieversorgung und bezahlbare Preise für Energie und Lebenshaltung. Dazu gehöre auch der Weiterbetrieb von Kern- und Kohlekraftwerken. Meister wurde in Rostock geboren. Er machte nach eigenen Angaben zunächst eine Ausbildung zum Tischler. Danach wurde er Polizist. 2014 beendete er den Polizeidienst.

