AfD-Fraktionschef hält neue Corona-Regeln für überflüssig Stand: 09.08.2022 16:12 Uhr Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hält neue Corona-Regeln für den kommenden Herbst für überflüssig. "Würden wir aufhören zu testen, gäbe es Corona nicht mehr", so der Landtagsfraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer.

Nach Ansicht der AfD sind Corona-Schutzmaßnahmen für Herbst und Winter nicht notwendig. "Wir brauchen keine Maßnahmen, keine Masken, keine Schulschließungen“, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer im NDR Sommerinterview. Trotz der vielen Regelungen in den vergangenen zwei Jahren gebe es in Deutschland keine Übersterblichkeit. "Diese Impfung bringt doch nichts“, behauptete Kramer. Der beste Kampf gegen eine Pandemie sei die Durchseuchung.

AfD für Betrieb von Nord Stream 2

Um drohenden Energie-Engpässen zu begegnen, sprach sich der AfD-Fraktionsvorsitzende dafür aus, die Laufzeiten für Atomkraftwerke zu verlängern und die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Kramer: "Wir finanzieren doch nicht den Krieg damit, weil wir russisches Gas kaufen." Kramer räumte ein, der Krieg Russlands gegen die Ukraine sei völkerrechtswidrig und der russische Präsident Putin "scheint irre zu sein". Aber der Westen habe Putin auch "lange gewähren lassen".

Gas-Umlage laut Kramer "eine Frechheit"

Kramer lehnte die von der Bundesregierung geplante Gas-Umlage ab, die im Herbst auf die Verbraucher zukommt. "Eine Gas-Umlage jetzt ins Spiel zu bringen, ist eine absolute Frechheit", sagte Kramer. "Da wird versucht, dieses katastrophale Agieren der Bundesregierung zu kaschieren."

"Keine lauen Sommernächte"

Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass es in diesem Sommer in Mecklenburg-Vorpommern eine sehr trockene Phase gebe, räumte Kramer ein. Der Anteil der Menschen am Klimawandel, so Kramer, betrage allerdings nur "0,02 Prozent" und sei eigentlich nicht messbar. Er könne sich zudem nicht erinnern, schon einmal so gefroren zu haben, wie in diesem Sommer. "Es gibt keine lauen Sommernächte", sagte Kramer.

