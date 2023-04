Stand: 16.04.2023 07:54 Uhr 750 Jahre Buchholz: Auftakt zum Jubiläum

Der kleine Ort Buchholz bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) feiert in diesem Jahr sein 750. Jubiläum. Bis Mitte September soll Geburstag gefeiert werden. Geplant sind unter anderem Konzerte, ein Flohmarkt und ein großes Dorffest. Der Auftakt zu den Feierlichkeiten findet heute in der Ortskirche statt. Für die Sanierung des Gotteshaus haben die Dorfbewohner in den vergangenen Jahren mehr als 400.000 Euro Spenden zusammen getragen. Damit konnten das Dach gedeckt und die Innenmalereien restauriert werden.

