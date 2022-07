47-Jähriger "kapert" Segelschulschiff "Greif" Stand: 03.07.2022 12:00 Uhr Ein 47-jähriger Mann hat in Greifswald einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Er war am Sonntagmorgen unerlaubt an Bord der "Greif" gegangen und hatte die Leinen gelöst.

Das Segelschulschiff trieb mit dem Mann an Bord auf dem Ryck in Richtung Sperrwerk. Die Feuerwehr musste das Schiff wieder an seinen Anlegeplatz bringen. Die "Greif" überstand das Abenteuer nach ersten Erkenntnissen unbeschadet.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr

Der 47-Jährige leistete nach Polizeiangaben keinen Widerstand. Es wird vermutet, dass er psychisch labil ist. Derzeit werde er in der Greifswalder Uniklinik untersucht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr

