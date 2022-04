Stand: 07.04.2022 17:05 Uhr Die neue Reihe - worum geht es?

NDR Info begleitet in einer neuen crossmedial Reihegeflüchtete Frauen aus der Ukraine. Reporterinnen und Reporter beobachten über mehrere Monate, wie sie in Norddeutschland ankommen.

NDR Info Reporter befassen sich in dieser neuen Reihe intensiv mit dem Schicksal von Flüchtlingsfrauen aus der Ukraine, begleiten sie über mehrere Monate bei ihrem neuen Neustart in Norddeutschland. Redaktionell verantwortet wird die Reihe von Bettina Less und Christoph Heinzle.

Eine Langzeitbegleitung von Geflüchteten - was ist die Idee dahinter?

Bettina Less: "Es gibt ja häufig Themen, mit denen wir uns alle intensiv beschäftigen, die dann aber wieder in den Hintergrund treten, beinahe wieder in Vergessenheit geraten, wenn das nächste Thema kommt. Daher ist es uns wichtig, länger dran zu bleiben, als das tägliche Aktualitätsgewitter es uns sonst vielleicht möglich macht. Und den Menschen, mit ihren Schicksalen, auch gerecht zu werden und zu gucken, wie es für sie bei uns in Norddeutschland weitergeht. Also: Wie lernen sie Deutsch? Finden sie Arbeit? Wie wird der Kontakt nach Hause gehalten? Wie bewältigen sie ihre eigenen Erlebnisse und wie gehen sie um mit den immer neuen Schreckensmeldungen, die sie von ihren Familien erreichen? Und wo stehen zumindest einige von ihnen, wenn sie sich hier langsam eingelebt haben?"

Wie lange sollen die Geflüchteten begleitet werden?

Christoph Heinzle: "Wir hoffen, dass wir ein bis zwei Jahre dabei bleiben können. Wir haben das schon mal gemacht: 2015 mit dem jungen Afghanen Nazim, den Bettina von der Flüchtlingsunterkunft bis zu einer Wohngruppe begleitet hat, vom Deutschkurs bis zur Ablehnung seines Asylantrags. Von Abdo aus Syrien haben wir erzählt, dessen Tochter inzwischen ausgebildete Friseurin ist. Ali studiert inzwischen. Andere mussten aber zurück in ihre Heimat. Das lief also ganz unterschiedlich."

Wie begegnen die Norddeutschen den Geflüchteten?

Bettina Less: Die Solidarität für die Opfer des Angriffes von Russland auf die Ukraine ist auch in Norddeutschland groß: Bus-Konvois und Spendenaktionen werden von vielen Helferinnen und Helfern kurzfristig auf die Beine gestellt, ganze Hilfsstäbe aus dem Nichts geschaffen, um unkompliziert und schnell helfen zu können.

