Während Aufstiegsparty: Einbruch bei HSV-Torjäger Selke

Stand: 13.05.2025 12:56 Uhr

Böse Überraschung für die Familie Selke in der Aufstiegsnacht: Wie die Frau des HSV-Torjägers bestätigte, wurde am Samstagabend in das Haus der Selkes eingebrochen.