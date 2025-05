Harburg: Razzia der Hamburger Polizei im Phoenix-Viertel Stand: 13.05.2025 11:49 Uhr Die Hamburger Polizei hat am Montagabend zahlreiche Kneipen und Vereinsräume im Phoenix-Viertel in Harburg kontrolliert. Nach mehreren Schlägereien ging den Einsatzkräften vor allem darum, Präsenz zu zeigen.

Eine ganze Kolonne von Polizeifahrzeugen rollte in die Straßen des Phoenix-Viertels. Rund 130 Beamte sprangen heraus und machten sich mit Kolleginnen und Kollegen anderer Behörden an die Arbeit: Gemeinsam kontrollierten sie insgesamt acht Bars und Kulturvereine. In einem der Lokale entdeckten die Beamten zwei illegale Glücksspielautomaten, dazu rund 250 Euro Bargeld. Gegen den Betreiber wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizisten kontrollierten außerdem rund 80 Menschen, die sich im Umfeld aufhielten. Einer von ihnen hatte Drogen dabei, neun Personen stehen im Verdacht illegal in Deutschland zu sein.

Mehrere Schlägereien in den vergangenen Wochen

Hintergrund des Großeinsatzes im Phoenix-Viertel sind die Schlägereien der vergangenen Wochen. Die Polizei ist seitdem verstärkt in dem Bereich unterwegs, um Präsenz zu zeigen und um für Sicherheit zu sorgen. Und das soll auch erstmal so bleiben. Auch in den kommenden Wochen will die Polizei deutlich sichtbar im Phoenix-Viertel auftreten.

Weitere Informationen Steigende Kriminalität? Harburger Phoenix-Viertel im Fokus der Polizei Das Phoenix-Viertel in Hamburg-Harburg war in den vergangenen Wochen häufig in den Schlagzeilen. Jetzt will die Polizei dort verstärkt Präsenz zeigen. (23.04.2025) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.05.2025 | 12:00 Uhr