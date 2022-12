Gas aus dem Wattenmeer - Was geht vor: Naturschutz oder Energiegewinnung?

Das Wattenmeer - es ist Weltnaturerbe und Urlaubsparadies von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark. Und, so sagen Kritiker, es wird stetig mehr zum Industriegebiet: LNG-Terminals, immer mehr Windparks und mögliche Gasbohrung. Verträgt sich das? Schreiben Sie uns, rufen Sie an!

Naturschutz kontra Energiegewinnung?

Die niederländische Firma One-Dyas will in der Nähe der Insel Borkum ab 2024 Gas fördern. Eigentlich hatte sich Niedersachsen 2021 gegen das Energieprojekt ausgesprochen, aus Umweltschutzgründen. Im Frühjahr diesen Jahres stimmte der Landtag doch mehrheitlich dafür - mit den Stimmen der damaligen Regierungskoalition aus SPD und CDU sowie den Stimmen der FDP. Hintergrund: die Energieknappheit infolge des russischen Angriffskriegs. Auch Erdgas aus der Nordsee, das gut ein Prozent des deutschen Energiebedarfs decken könnte, könnte helfen, Russlands Energielieferungen mittelfristig zu ersetzen. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) spricht sich nun dagegen aus: Das Weltnaturerbe dürfe nicht geschädigt werden, "um ein paar Jahre Gas zu gewinnen". Wie wichtig ist dieses Erdgasfeld für Deutschland? Umweltschutz oder Energieversorgung - was geht im konkreten Fall vor?

Gas aus Katar, aber nicht aus der Nordsee?

Wie wichtig ist der Schutz des Weltnaturerbes Wattenmeer? Das Gasfeld liegt direkt davor und wäre laut Umweltschutzorganisationen ein erheblicher Eingriff. Allein der Bau würde die Meeressäuger gefährden. Und beim Verbrennen von Gas würden etwa die Seevögel gestört. Wie schwer wiegt das? Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wattenmeer-Konferenz in der vergangenen Woche haben sich auf den bestmöglichen Schutz des Weltnaturerbes verständigt. Welche Rolle spielt das Wattenmeer im Kampf gegen die Klima- und Biodiversitätskrise? Messen wir womöglich mit zweierlei Maß: Erdgas aus Norwegen, Israel, den Niederlanden und Katar sichert auch unsere Energiesicherheit – aber Bohrungen vor der "eigenen Haustür", in der Nordsee, sind aus Klimaschutzgründen nicht möglich?

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Christian Meyer

Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz in Niedersachsen

Dr. Volker Müller

Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.

Imke Zwoch

Vorsitzende BUND-Kreisgruppe Wilhelmshaven, Mitglied im BUND-Landesvorstand Niedersachsen

