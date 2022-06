Wetter im Norden: Die Woche startet unbeständig Stand: 26.06.2022 19:31 Uhr Auf sommerliche Temperaturen folgt die kalte Dusche: Das Wochenende endete mancherorts mit Regen und Gewitter. Es bleibt wechselhaft.

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg wird am Montag dichte Bewölkung erwartet. Es soll nur etwas Sonne, dafür Schauer und kräftige Gewitter mit Unwettergefahr geben. Etwas freundlicher soll das Wetter anfangs in Ostniedersachsen sein. In Mecklenburg-Vorpommern ziehen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach freundlichem Start ebenfalls Schauer und kräftige Gewitter auf. Am längsten bleibt es in Vorpommern trocken. Die Temperaturen im Norden: 18 bis 34 Grad. Es bleibt schwül.

VIDEO: Hitzeschlacht auf dem Acker (24.06.2022) (29 Min)

Gewitter in MV

Am Sonntag gab es noch eine Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern. Teils zogen heftige Gewitter und starke Regenschauer auf. Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg gab es im Verlauf des Tages Niederschläge in Form von Regen und Gewittern. Ähnlich das Bild in Niedersachsen: Zunächst startete der Tag freundlichem, im Verlauf folgten Schauer und teils kräftige Gewitter.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr Wie wird das Wetter im Norden? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.06.2022 | 10:00 Uhr