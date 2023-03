Warnstreiks: Viele Kitas in Norddeutschland heute geschlossen Stand: 08.03.2023 07:20 Uhr Für Tausende Kinder und ihre Eltern in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg bleiben die Türen der Kitas heute geschlossen: Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erneut bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen.

Hintergrund für die Streiks sind die Verhandlungen mit dem Bund und den Kommunen, die in knapp drei Wochen fortgesetzt werden sollen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. In der zweiten Verhandlungsrunde gab es zuletzt noch keine Annäherung. Aus Sicht der Beschäftigten hatte es dort ein völlig unzureichendes Angebot der Arbeitgeberseite gegeben.

Betroffen von den Warnstreiks für bessere Arbeitsbedingungen sind nicht nur Kindertagesstätten, sondern auch Jugendzentren, Kliniken und Stadtverwaltungen. Eltern von Kita-Kindern und Nutzende von sozialen Einrichtungen müssen sich deshalb auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Außerdem soll es in zahlreichen Städten Kundgebungen geben. In Mecklenburg-Vorpommern hatte es bereits gestern Warnstreiks gegeben.

Niedersachsen: Kitas von den Warnstreiks unterschiedlich betroffen

In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover wird am heutigen Internationalen Frauentag in den städtischen Kindertagesstätten etwa keine Notbetreuung angeboten. Andere Kitas reduzierten die Gruppenzahl oder die Betreuungszeiten. Im Land Bremen treten auch Beschäftigte des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide in den zeitlich befristeten Ausstand. Ver.di will mit den Warnstreiks den Forderungen der Beschäftigten für einen neuen Tarifvertrag Nachdruck verleihen.

Zudem will die Gewerkschaft ein Zeichen für die Aufwertung der oft von Frauen ausgeübten sozialen Arbeit setzen. Unter anderem in Hannover, Bremen, Oldenburg, Göttingen und Braunschweig sind dazu Protestveranstaltungen geplant.

"Arbeit muss die Anerkennung bekommen, die sie verdient"

Auch in Schleswig-Holstein werden heute zahlreiche Kitas und andere Einrichtungen bestreikt. Zum Warnstreik aufgerufen sind Beschäftigte in Kiel, Lübeck, Rendsburg, Eckernförde, Büdelsdorf, Flintbek, Molfsee, Neumünster, Norderstedt, Bad Segeberg und Henstedt-Ulzburg. Dort sind auch weitere regionale Warnstreiks in verschiedenen Tarifbereichen des öffentlichen Dienstes geplant.

"Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter muss die Anerkennung bekommen, die sie verdient", sagte Landesbezirksfrauensekretärin Andrea Moder im Vorfeld des Protests.

Protest-Kundgebung auf dem Hamburger Gänsemarkt

Auch in Hamburg können wegen des Streiks von Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in Kitas und anderen sozialen Einrichtungen einzelne Einrichtungen ganz geschlossen bleiben. Zum Warnstreik aufgerufen sind Mitarbeitende der Elbkinder-Kitas, der Ballin-Stiftung, der ASB Kitas, des Studierendenwerks, des Hamburger Schulvereins und der Asklepios Kitas. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sozialen Dienste Fördern und Wohnen, Leben mit Behinderung Hamburg, Lebenshilfewerk, der Alida Schmidt Stiftung und der Elbe Werkstätten sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit heute niederzulegen.

Nach einer Kundgebung um 9.30 Uhr mit Hamburgs neuer ver.di-Chefin Sandra Goldschmidt auf dem Gänsemarkt ist ein Demonstrationszug zum Gewerkschaftshaus geplant. "Wir wollen mit dem Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst deutlich machen, dass die Beschäftigten bereit sind, für ihre Forderung zu kämpfen", betonte ver.di-Fachbereichsleiterin Hilke Stein. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

