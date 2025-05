Enten im Gleis: S-Bahnverkehr in Hamburg-Altona fast zwei Stunden gesperrt Stand: 13.05.2025 14:38 Uhr Eine Entenfamilie hat mit einer Ruhepause in den S-Bahngleisen in Hamburg-Altona dafür gesorgt, dass am Montagabend die Strecke für fast zwei Stunden gesperrt werden musste.

Passanten am Bahnsteig entdeckten die beiden Wasservögel mit ihren Küken und informierten die Bundespolizei, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Hamburg mitteilte. Die Beamtinnen und Beamten sorgten dafür, dass die Stecke am Montagabend gesperrt und der Strom für die Schienen abgeschaltet wurde. Inzwischen war die Entenfamilie in den S-Bahntunnel gelaufen.

Tiere unverletzt in Park ausgesetzt

Im Tunnel konnten die Polizistinnen und Polizisten zunächst nur die zehn Küken in einem Käfig einfangen. "Die Rettung der mutmaßlichen Enteneltern gestaltete sich schwierig, der Erpel und die Ente waren zunächst nicht bereit, sich 'widerstandslos' einfangen zu lassen", heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Alle Tiere seien schließlich unverletzt in einem nahegelegenen Park ausgesetzt worden. Die S-Bahnstrecke war für mehr als anderthalb Stunden gesperrt. Beteiligt an dem Einsatz waren auch Kräfte der Feuerwehr und der Konzernsicherheit der Bahn.

