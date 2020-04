Stand: 27.04.2020 11:07 Uhr

Straßenverkehr: In Hamburg weniger los, in Hannover mehr von Claus Hesseling

Die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung haben sich ganz unterschiedlich auf die großen Städte im Norden ausgewirkt - und auch die schrittweisen Lockerungen der Bestimmungen. So zeigen Verkehrsdaten, dass in den Innenstädten von Kiel und Hannover nahezu wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht wird.

Vor allen in Hamburg in Bremen ging die Verkehrsbelastung laut Dienstleister TomTom vor und zum Beginn der ersten Einschränkungen massiv zurück. Mit den Schulschließungen ab dem 16. März wurde es auf den Hamburger Straßen sehr viel leerer. Währenddessen waren die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in Kiel und Hannover nicht so stark spürbar. Und mittlerweile liegen diese beiden Städte wieder auf ähnlichem Level wie im Vergleichszeitraum 2019

Kürzere Fahrtzeiten in Hamburg und Bremen

Die Corona-Beschränkungen hatten einen positiven Effekt für diejenigen Menschen in Hamburg und Bremen, die dann doch mit dem Auto unterwegs waren: Ihre Fahrtzeiten auf den meisten Streckenabschnitten in den Innenstädten verkürzten sich, was auf eine stark gesunkene Verkehrsbelastung hindeutet. Und auch nach dem Beginn der Lockerungen bleiben die Werte noch weit unter dem Vorjahresniveau.

Geringer Rückgang in Kiel und Hannover

Die Daten zeigen, dass Menschen in Kiel und Hannover auch nach dem Beginn der ersten Corona-Beschränkungen wenig Unterschied bei Autofahrten durch die Innenstädte merkten. Auf vielen Streckenabschnitten ging es mit den Fahrten nur wenig schneller voran - was auf eine nur wenig gesunkene Verkehrsbelastung hindeutet.

Verkehrsanalyse: Traffic Index Für den Traffic Index wertet TomTom anonymisierte Positionsdaten von Navigationsgeräten und Smartphones aus. Der Traffic Index ist eine statistische Größe, die den Verkehrsfluss in Städten beschreibt. Der Basiswert steht für eine freie Strecke und wie lang man mit dem Auto braucht, diesen Abschnitt zu befahren. Braucht man zum Beispiel nachts bei leeren Straßen zehn Minuten, ist das der Richtwert, an dem die Verkehrsbelastung tagsüber gemessen wird. Je stärker der Verkehr, umso länger benötigt man - und umso stärker steigt der Traffic Index.