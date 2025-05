Trendumkehr in Hamburg: Zahl der Ausbildungsstellen sinkt Stand: 05.05.2025 16:59 Uhr Mehr junge Menschen in Hamburg wollen eine Ausbildung machen. Zum ersten Mal seit Jahren werden aber von den Unternehmen in der Stadt weniger Stellen dafür angeboten.

Von Oktober 2024 bis Mai seien 8.385 Ausbildungsstellen gemeldet worden, sagte Sönke Fock, Chef der Agentur für Arbeit in Hamburg, am Montag. Das sei ein Rückgang um 7,8 Prozent. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sei dagegen gestiegen: um 18,3 Prozent auf 5.967.

Mehr Stellen als Bewerber

Fock wies darauf hin, dass die Zahl der Stellen damit weiter die der Bewerber und Bewerberinnen übersteige. Aufgrund der gegenläufigen Entwicklung verschärfe sich allerdings die Situation der Bewerber, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Endspurt vor den Sommerferien auch bei den Betrieben

Besonders in der Gastronomie, aber auch in der öffentlichen Verwaltung gebe es weniger Stellen. Wer jetzt noch suche, habe trotzdem gute Chancen, sagte Fock. "Der Endspurt findet nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei den Betrieben jetzt in dieser Zeit vor den Sommerferien noch statt."

Am meisten nachgefragt seien auch in diesem Jahr wieder Büro- und Kaufmannsberufe.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.05.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Arbeitsmarkt