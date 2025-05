Zwei Verletzte nach Schüssen? Polizei sucht Täter in Rendsburg Stand: 05.05.2025 17:23 Uhr Sind am Montagmittag Schüsse in Rendsburg gefallen? Die Polizei fahndet in und um Rendsburg nach Tatverdächtigen. Zwei Männer sind in der Schön-Klinik erschienen - mit Schussverletzungen. Was bis jetzt bekannt ist.

Am Montagnachmittag werden zwei Personen in der Schön-Klinik in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) behandelt - so weit so gewöhnlich. Doch die Klinik wird währendessen von Beamtinnen und Beamten der Polizei bewacht. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sind die beiden Männer gegen Mittag dort erschienen. Vor Ort erzählten sie, dass sie beschossen wurden und waren laut Polizei auch verletzt - jedoch nicht lebensgefährlich. Seit dem Mittag läuft auch ein größerer Polizeieinsatz - gesucht werden die flüchtigen Tatverdächtigen.

Polizei: Keine Gefahr für die Allgemeinheit

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sind am Nachmittag mehrere Streifenwagen in und um Rendsburg im Einsatz. Die Tatverdächtigen seien weiter flüchtig, heißt es. Was genau vorgefallen ist, ist bisher nicht bekannt. Gefahr für die Allgemeinheit besteht nach Polizeiangaben nicht.

Tatort in der Kieler Straße

Die Tat soll sich nicht im Bereich der Klinik zugetragen haben. Die Schüsse sollen in der Kieler Straße gefallen sein. Der Bereich dort ist für die Spurensicherung laut Polizei weiträumig abgesperrt. Die beiden sollen von dort aus laut Polizei-Angaben mit ihren Verletzungen zur Klinik gekommen sein - einen Notruf vor Ort haben sie nicht abgesetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rendsburg Kreis Rendsburg-Eckernförde