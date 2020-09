She Likes Tech - der Podcast über Technologie von Eva Köhler & Svea Eckert

Hackerinnen, Wissenschaftlerinnen, Entwicklerinnen: Im neuen Tech-Podcast "She Likes Tech" von NDR Info und N-JOY sprechen die beiden Tech-Journalistinnen Eva Köhler und Svea Eckert jede Woche dienstags mit einer Expertin aus der Tech-Welt über technische Phänomene. Zu hören gibt es sie in der ARD Audiothek, auf NDR.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Die ersten Folgen: Chip im Kopf, Fakes bei Instagram

In der ersten Episode des neuen Tech-Podcasts von NDR Info und N-JOY sprechen die beiden Hosts mit der Wirtschaftsingenieurin Maxine Benz, die in der Konzernforschung von Mercedes-Benz an der Zukunft forscht, über die Frage, ob es bald möglich ist, Musik per Bluetooth direkt ins Gehirn zu streamen.

In der zweiten Folge liegt der Fokus auf dem Thema Instagram und Fake-Accounts, die in dem Netzwerk vollautomatisch Likes verteilen. Die Gründerin und Social-Media-Beraterin Ann-Katrin Schmitz gibt im Podcast Einblicke in ihre Arbeit und gesteht: "Ich hatte auf meinem Account bereits einen Bot-Angriff. Ich glaube, 10.000 Follower innerhalb von drei Stunden". Sie hat sie wieder losbekommen, erzählt sie bei She Likes Tech.

Hier sprechen Expertinnen über Technik

"Wir wollen zeigen, dass auch Frauen Technologie beherrschen." Eva Köhler

Als Reporterin hat Eva Köhler bereits fünf Jahre im Radioprogramm von N-JOY Smartphones und Gadgets getestet. Sie berichtet, schreibt und recherchiert über die Tech-Welt mit dem Ziel: Menschen das Wissen über Technologie zu vermitteln, das sie für ihren Alltag brauchen. Im Podcast kann sie nun ausführlicher mit Entwicklerinnen sprechen.

Ein Podcast für Männer und Frauen

Der Podcast soll Frauen und Männer begeistern, die sich für neue Technologien interessieren.

"Dafür tauchen wir tief in die IT-Welt ein. Manchmal nerdig, manchmal emotional spüren wir Geschichten und technischen Phänomen nach, die uns im Alltag begegnen." Svea Eckert

Als TV-Journalistin berichtet Svea Eckert seit mehr als zehn Jahren für die ARD über Technologie. In der Tagesschau und in den Tagesthemen veröffentlicht sie regelmäßig investigative Recherchen. Sie erstellt längere Dokumentationen und Reportagen zum Beispiel über lauschende Smartspeaker oder datensammelnde Apps für die ARD und das junge funk-Format STRG_F.

Die Gäste

Jede Woche sprechen die beiden Hosts mit einer anderen Expertin aus der Tech-Welt - dazu zählen unter anderem die Social-Media-Beraterin und Gründerin Ann-Katrin Schmitz, die Telekom-Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz Kenza Ait Abbou Lyadini und "Global Women in Tech"-Geschäftsführerin Tijen Onaran.

Die Themen

Wie realistisch sind die Pläne von Elon Musk, Musik per Bluetooth direkt in die Köpfe zu streamen? Kann Gesichtserkennungssoftware rassistisch sein? Welche Rolle spielen Bots in sozialen Medien? Die Interviewpartnerinnen geben in "She Likes Tech" auch persönliche Einblicke, wie sie in der Tech-Welt Karriere gemacht haben, erzählen, wie sie mit Vorurteilen umgehen und wie sie sich erfolgreich in einer Männerdomäne durchsetzen.

Jede Woche dienstags gibt es eine neue Episode von "She Likes Tech" zu hören: auf dieser Seite, in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.