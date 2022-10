Schwarzbuch: Wo werden öffentliche Gelder im Norden verschwendet? Stand: 19.10.2022 12:33 Uhr Das Schwarzbuch 2022 vom Bund der Steuerzahler ist am Mittwoch vorgestellt worden. Darin prangert der Verband unsichere Geldgeschäfte, überdimensionierte Bauprojekte und überflüssige Prestige-Aktionen an.

Der Bund der Steuerzahler stellt in seinem 50. Schwarzbuch die aus seiner Sicht größten Sünden der öffentlichen Hand vor, bei denen Steuergelder unsinnig verwendet werden. Die Beispiele sollen dazu dienen, künftig effizienter mit dem Geld der Bürger umzugehen. Besorgt zeigte sich Präsident Aloys Altmann auch über die zunehmende Staatsverschuldung.

Zahlreiche Projekte aus dem Norden aufgelistet

Das Schwarzbuch 22/23 umfasst 100 Fälle für ganz Deutschland. In Hamburg werden acht Fälle, in Niedersachsen und Bremen neun Fälle, in Schleswig-Holstein acht und in Mecklenburg-Vorpommern sechs Fälle öffentlicher Verschwendung aufgelistet.

In Schleswig-Holstein wird vor allem die Kostenexplosion beim Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals kritisiert. In Hamburg eine millionenteure, aber nicht benötigte Fahrrinne für Barkassen in der Hafencity und die Errichtung eines Impfzentrums speziell für Stadt-Beschäftigte für 1, 2 Millionen Euro.

In Niedersachsen steht zum wiederholten Mal die Stadt Osnabrück mit verlustreichen Finanzgeschäften in der Kritik. In Mecklenburg-Vorpommern geht es unter anderem um einen unsicheren Darlehensvertrag für den ehemaligen Werften-Eigner Genting Hong Kong.

