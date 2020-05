Stand: 29.05.2020 12:54 Uhr

Pfingsten: Wetter, Verkehr und Corona-Regeln

Viele Norddeutsche freuen sich auf Kurzurlaub oder einen Ausflug am langen Pfingst-Wochenende. Zumal das Wetter mitspielt. Aber nicht überall sind Tagestouristen angesichts der Furcht vor Coronavirus-Infektionen erwünscht. Und auf einigen Autobahnen im Norden sind Staus ziemlich gewiss. Aber auch wer an Pfingsten zu Hause bleibt, sollte wegen Corona ein paar Dinge beachten. Ein Überblick.

Wie wird das Wetter im Norden an Pfingsten?

Super! Bis einschließlich Dienstag prognostizieren die Experten viel Sonne im Norden. Meist gibt es nur ein paar lockere Wolken. Regen ist so gut wie ausgeschlossen. Die Vorhersage für die einzelnen Tage:

Sonnabend: Sonne und lockere Quellwolken im Wechsel, in Südniedersachsen hin und wieder dichtere Wolken, aber trocken. Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals kaum Wolken. Höchstwerte 15 Grad auf Usedom, 19 Grad im Herzogtum Lauenburg bis 23 Grad an der Ems. Schwacher, oft mäßiger, teils auch frischer Wind aus Nordost mit starken Böen.

Sonntag: Wechsel von Sonne und einigen, vor allem in Südniedersachsen zeitweise auch dichteren Wolkenfeldern, dabei trocken. Am meisten Sonne an Nord- und Ostsee. Von Ost nach West Höchstwerte von 15 bis 22 Grad. Böiger Wind aus nordöstlicher Richtung.

Pfingstmontag: Vielfach sonnig, nur wenige Wolken und trocken. Höchsttemperaturen 16 bis 26 Grad.

Dienstag: Recht ungestörter Sonnenschein und trocken, sommerlich warm bei Höchstwerten von 21 bis 28 Grad, an der See teils etwas kühler.

Wann und wo ist mit Staus im Norden zu rechnen?

Womit der ADAC zu Pfingsten rechnet NDR 90,3 - 28.05.2020 17:00 Uhr Der ADAC Hansa rechnet im Pfingstreiseverkehr mit vollen Straßen rund um Hamburg. Allerdings sei wegen der Corona-Krise mit weniger Stau zu rechnen als im Vorjahr. Julia Weigelt berichtet.







Bis Freitagmittag bildeten sich bereits mehrere Staus - betroffen vor allem die A1 und die A7. Laut ADAC Hansa ist der Freitag voraussichtlich der verkehrsreichste Tag. Vor allem rund um den Elbtunnel in Hamburg, auf der A1 in Richtung Ostsee, auf der A24 nach Berlin und auf den Bundesstraßen an die Küsten sei mit Behinderungen zu rechnen. Aber auch noch am Sonnabend- und am Sonntagvormittag sei mit viel Verkehr in Richtung beliebter Ausflugsziele zu rechnen.

Den meisten Rückreise-Verkehr erwartet der ADAC am Nachmittag des Pfingstmontags. In Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern ist auch der Dienstag schulfrei. Ein Lkw-Fahrverbot am Wochenende gilt derzeit nicht.

Was ist in Niedersachsen angesichts von Corona erlaubt?

Grundsätzlich sind in Niedersachsen auch Urlauber und Ausflügler aus anderen Bundesländern willkommen. Wer auf die Ostfriesischen Inseln fahren möchte, sollte beachten: Tagestouristen sind noch nicht erwünscht. Urlauber müssen mindestens eine Übernachtung buchen. Auf Norderney gilt sogar ein Mindestaufenthalt von sechs Nächten. Der Oberbürgermeister von Cuxhaven hat an Tagestouristen appelliert, zu Pfingsten noch auf Ausflüge in die Küstenstadt zu verzichten. Landesweit sind Hotels, Campingplätze und einige Jugendherbergen wieder geöffnet.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, gibt es in der Heide kaum noch freie Unterkünfte. Mancherorts hätten Betreiber sogar einige bereits gebuchte Reisen stornieren müssen, weil Hotels nur zu 60 Prozent belegt sein dürfen. Im Harz und an den Küsten gibt es hingegen noch freie Zimmer und Wohnungen.

Freibäder sind in Niedersachsen offen. Die Surfschulen an der Küste und auf den Inseln haben ebenfalls wieder geöffnet, ebenso viele Freizeitparks wie der Heide Park und Museen. Hingegen sind Snowdome, Hallenbäder und Sauna-Landschaften nach wie vor geschlossen. Restaurants in Niedersachsen dürfen wieder vollständig öffnen - unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln.

Niedersachsens Landesregierung weist darauf hin, dass öffentliche Treffen mit bis zu zehn Menschen erlaubt sind - allerdings nur, wenn diese aus maximal zwei Haushalten kommen. Und: "Auch bei Ihnen zu Hause sollte der Kreis der sich treffenden Menschen bitte zu Ihrem Schutz und zum Schutz Ihrer Mitmenschen möglichst klein und idealerweise weitgehend gleichbleibend sein."

Was muss man in Schleswig-Holstein beachten?

Touristen aus anderen Bundesländern dürfen grundsätzlich wieder nach Schleswig-Holstein reisen. Allerdings gibt es für die nordfriesischen Inseln, St. Peter-Ording und Büsum über Pfingsten Betretungsverbote für Tagestouristen. Erlaubt sind Tagestouristen auf der Hallig Südfall, Nordstrand und der Hamburger Hallig. Auch Fahrten nach Helgoland sind wieder möglich. Allerdings schränkt die Insel die Besucherzahl weiterhin ein. Bis zu 300 Tagesgäste sind erlaubt. Der Besuch des Museums Helgoland ist aktuell noch nicht möglich.

Museen und Gedenkstätten in Schleswig-Holstein dürfen aber generell wieder besucht werden. Das gilt grundsätzlich auch für Freilichtmuseen und Botanische Gärten. Sportboothäfen dürfen ebenfalls genutzt werden. Freizeitparks wie der Hansa-Park sind noch landesweit geschlossen.

Die Gastronomie in Schleswig-Holstein darf von 5 Uhr bis 22 Uhr öffnen. An einem Tisch sitzen dürfen Menschen aber höchstens aus zwei verschiedenen Haushalten - was auch für andere Treffen in der Öffentlichkeit gilt. Mehr als zehn Personen sind bei solchen Zusammenkünften nicht gestattet. Besonderheit in SH: Treffen von bis zu zehn "besonders nahen Familienangehörigen" sind zulässig, unabhängig davon, wie vielen Haushalten sie angehören.

Welche Regeln gelten für Mecklenburg-Vorpommern?

Seit 25. Mai steht Mecklenburg-Vorpommern auch wieder für Urlauber aus anderen Bundesländern offen, sofern sie mindestens eine Übernachtung gebucht haben. Tagestouristen, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, sind weiterhin nicht erwünscht. Es wird laut Innenministerium aber keine so umfassenden Kontrollen wie beim Einreiseverbot vor sechs bis acht Wochen geben. Kontrolliert werde aber stichprobenartig.

Der Landestourismusverband geht davon aus, dass an Pfingsten rund 90 Prozent der Übernachtungsbetriebe wieder geöffnet haben. "Sie werden gut belegt sein", sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf. Allerdings gelten eine Belegungsgrenze bei 60 Prozent sowie strenge Abstands- und Hygiene-Regelungen. So dürfen sich etwa die Gäste beim Frühstück vielerorts noch nicht wieder selbst am Büfett bedienen.

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern sind geöffnet. Auch die staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen stehen den Besuchern offen. Darüber hinaus dürfen Freibäder und Kinos wieder öffnen. Gaststätten dürfen bis 23 Uhr Gäste empfangen.

Was hat Hamburg über Pfingsten zu bieten?

In Hamburg sind Tagestouristen zu Pfingsten willkommen, auch die Hotels sind nach einer Corona-Zwangspause geöffnet. Die Plaza der Elbphilharmonie ist wieder zugänglich, allerdings ist die Zahl der Besucher noch eingeschränkt. Hier empfiehlt es sich, für die Feiertage ein Ticket für eine bestimmte Uhrzeit online zu buchen.

Hafen-Rundfahrten sind ebenfalls wieder möglich. An Bord müssen Fahrgäste jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den Mindestabstand einhalten. Der Hamburger Fischmarkt findet noch nicht wieder statt.

Die Museen sind offen für Besucher. Kinos dürfen in Hamburg wieder Filme zeigen - viele Häuser sind aber noch nicht so weit. Kinofreunde sollten sich vorab im Internet erkundigen. Restaurants und Cafés sind bereits wieder geöffnet - ebenso wie Bootsverleihe rund um die Alster. Die ersten Freibäder öffnen in Hamburg erst am Dienstag nach Pfingsten. Das Planetarium im Stadtpark wird frühestens Anfang Juli wieder Veranstaltungen anbieten.

In Hamburg dürfen sich bis zu zehn Personen zusammen an einem öffentlichen Ort aufhalten. Allerdings dürfen diese aus maximal zwei verschiedenen Haushalten stammen. Öffentliches Grillen und Picknicken sind untersagt. Ebenfalls nicht gestattet sind "Feierlichkeiten in Wohnungen oder anderen nicht-öffentlichen Orten".

Flickenteppich Tourismus: Was plant der Norden? Panorama 3 - 26.05.2020 21:15 Uhr Wie kann der Tourismus zu Corona-Zeiten in den norddeutschen Ferienregionen gelingen? Müssen starke Restriktionen eingehalten werden oder kann es Urlaub wie früher geben?







