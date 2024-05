Sorgerechtsstreit: Nun wird auch gegen Eugen Block ermittelt Stand: 16.05.2024 13:01 Uhr Zum dritten Mal hat die Hamburger Staatsanwaltschaft das Hotel Grand Elysée in der Nähe des Dammtorbahnhofs durchsuchen lassen. Jetzt gerät auch Unternehmensgründer Eugen Block ins Visier der Staatsanwaltschaft.

Rund um das Hotel standen am Donnerstagmorgen mindestens zehn Mannschaftswagen der Polizei. Zahlreiche uniformierte Beamtinnen und Beamte waren an den Eingängen zum Hotel zu sehen. Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten auch die Wohn- und Geschäftsräume der Block Gruppe in Poppenbüttel, um Beweismittel zu sichern. Außerdem wurden die Autos von Eugen Block inspiziert. Anfang März hatte es schon ähnliche Durchsuchungen sowohl im Hotel als auch in der Zentrale der Block Systems GmbH gegeben.

Sorgerechtsstreit zwischen Blockhaus-Erbin und Ex-Mann

Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit um die Kinder von Blockhaus-Erbin Christina Block. Zwei der vier Kinder leben in Dänemark bei ihrem Vater, dem Ex-Mann von Block. Unbekannte hatten den damals 10-jährigen Jungen und das 13-jährige Mädchen in der Silvesternacht in zwei Autos nach Deutschland entführt. Nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts musste die 51-Jährige ihre Kinder wieder nach Dänemark lassen.

Christina und Eugen Block im Visier der Staatsanwaltschaft

Nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass der 83-jährige Großvater Eugen Block sowie die Mutter die Kindesentziehung organisiert haben könnten - mithilfe weiterer Beschuldigter. Eine Sprecherin der Block Gruppe erklärte mit Blick auf die aktuellen Durchsuchungen: "In der familiären Angelegenheit kooperieren wir mit den Ermittlern in vollem Umfang und stellen die erbetenen Unterlagen zur Verfügung."

