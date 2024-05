Bezirksversammlungswahlen in Hamburg 2024

Am Sonntag, den 9. Juni 2024 finden in Hamburg die Bezirksversammlungswahlen, kurz auch Bezirkswahlen, statt. Gewählt wird in den Bezirken Altona, Bergedorf, Eimsbüttel, Harburg, Mitte, Nord und Wandsbek. Hier erfahren Sie, was rund um die Wahlen wichtig wird und die Wahlergebnisse nach der Auszählung am 10. Juni.