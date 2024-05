Unsere Demokratie: Gelebt. Gefordert. Geschenkt?

Die deutsche Verfassung wird 75 Jahre alt. Am 23. Mai 1949 verkündete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz und gründete damit die Bundesrepublik Deutschland. In den ersten 19 Artikeln des sind die Grundrechte festgehalten, die wichtigsten Rechte der Menschen gegenüber dem Staat. Wie steht es heute um Meinungsfreiheit, Gleichheit und Freiheit? Was gefährdet das Grundgesetz und wie gefährdet ist unsere Demokratie?