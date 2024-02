Kommunal- und Europawahl MV: Was wird am 9. Juni gewählt? Stand: 26.02.2024 16:00 Uhr Im Juni wählt Mecklenburg-Vorpommern neue Gemeindevertretungen, ehrenamtliche

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Kreistage der sechs Landkreise und zwei kreisfreien Städte sowie die Europa-Abgeordneten.

Am 9. Juni 2024 finden in Mecklenburg-Vorpommern Kommunal- und Europawahlen statt. Dann werden in 726 Orten im Nordosten die Gemeindevertretungen neu gewählt. Ausnahmen von der Regel sind Dörfer oder Städte, in denen in den vergangenen zwölf Monaten eine Neuwahl abgehalten werden musste, oder in denen sich zu wenige Kandidierende aufstellen.

Kommunalwahlen: Mitentscheiden direkt vor der Haustür

Neben den Gemeindevertretungen werden auch die Kreistage der sechs Landkreise Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim sowie die Bürgerschaft der kreisfreien Hansestadt Rostock und die Stadtvertretung der ebenfalls kreisfreien Landeshauptstadt Schwerin gewählt. Außerdem geht es um die Wahl von rund 650 ehrenamtlichen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen für die kommenden fünf Jahre.

Kandidierende für die Europawahl

Parallell zu den Kommunalwahlen findet die Wahl der neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg und Brüssel statt. Einige Kandidatinnen und Kandidaten aus Mecklenburg-Vorpommern stehen bereits fest. Die SPD MV schickt mit Sabrina Repp eine Kandidatin ins Rennen, die sich Chancen auf den Einzug ins EU-Parlament ausrechnen kann. Die Landes-CDU setzt auf Jascha Dopp. Die MV-Grünen setzten weiter auf Niklas Nienaß und Hannah Neumann, die Mecklenburg-Vorpommern seit 2019 in Europa vertreten. Auch innerparteilich umstritten ist die Kandidatur des FDP-Spitzenkandidats Paul Bressel.

Bis zu acht Kreuze an einem Wahltag

Je nach Wohnort können am 9. Juni bis zu acht Kreuzchen fällig werden: Eins für Europa, drei für die Kreistagswahl, drei für die Wahl in die Gemeindevertretung und eins zur Bürgermeister- oder Bürgermeisterinnenwahl.

