Orkan "Zeynep": Zugverkehr bleibt noch länger eingeschränkt

Nachdem der Sturm "Zeynep" vor allem in der Nacht zu Sonnabend schwere Schäden in Norddeutschland angerichtet hat, laufen nun die Aufräumarbeiten. Etliche Menschen wurden verletzt. In Niedersachsen in der Gemeinde Wurster Nordseeküste gab es während des Sturms einen tödlichen Unfall. Ein Mann stürzte bei Reparaturarbeiten von einem einbrechenden Dach zehn Meter in die Tiefe. In Nordrhein-Westfalen starben zwei Menschen, die mit dem Auto unterwegs waren. Auch in anderen europäischen Ländern gab es Tote: In den Niederlanden kamen vier Menschen ums Leben, in Großbritannien drei.

Zwar ist das Tief "Zeynep" inzwischen weitergezogen. Aber die Serie der Stürme reißt vorerst nicht ab. "Bereits ab Sonntag nimmt die Sturmserie mit Annäherung des nächsten Sturmtiefs 'Antonia' wieder deutlich an Fahrt auf", sagte Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst. Schwere Sturmböen oder sogar orkanartige Böen sind dabei nicht ausgeschlossen. Auch der Montag bleibt noch stürmisch, erst ab Dienstag beruhigt sich das Wetter.

Zugverkehr im Norden noch immer stark eingeschränkt

Bahn-Reisende müssen im Fernverkehr vor allem im Norden und Osten Deutschlands weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Voraussichtlich bis Tagesende sollten keine Fernverkehrszüge nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin verkehren. "Die Prognose für den Sonntag und auch den Montag bleibt schwierig", sagte DB-Sprecher Achim Stauß. "Die Schäden an der Bahninfrastruktur sind massiv." Der Zugverkehr bleibe im Norden bis mindestens Montagnachmittag stark beeinträchtigt. Nach Angaben der Deutschen Bahn hat es durch die Sturmperiode der vergangenen Tage Schäden im Eisenbahnnetz auf einer Länge von mehr als 1.000 Kilometer gegeben. Der Regionalverkehr läuft in Norddeutschland allerdings nach und nach wieder an. Sylt ist wieder mit Autozügen erreichbar.

Die Bahn rät Fahrgästen, Reisen insbesondere nach Hamburg und Bremen zu vermeiden. Reisende sollen sich weiterhin vor Antritt ihrer Fahrt über das Internet-Angebot der Deutschen Bahn informieren - oder bei der kostenlosen Sonder-Hotline unter 08000 99 66 33. Fahrgäste, die ihre für den Zeitraum vom 17. bis 21. Februar 2022 geplante Reise verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 28. Februar entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Niedersachsen: Strände auf ostfriesischen Inseln abgetragen

Die Nordseeinsel Wangerooge büßte wegen des Sturms etwa 90 Prozent ihres Badestrandes ein. Auf einer Länge von einem Kilometer gebe es kaum noch Sand, sagte Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr. Auch auf der Nordseeinsel Langeoog wurde der Sandstrand beschädigt. "In Teilen ist gar kein Strand mehr da, die Abbruchkante geht bis zu den Dünen", so Inselbürgermeisterin Heike Horn.

Im Landkreis Goslar bei Vienenburg wurde ein 24-Jähriger mit seinem Wagen von einer Böe von der Straße gedrängt. Er prallte gegen einen Baum und wurde lebensgefährlich verletzt. An anderen Stellen mussten Autofahrer befreit werden, weil sie durch umgestürzte Bäume eingeschlossen waren - etwa in Northeim. In Lehrte (Region Hannover) wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt.

In Niedersachsen wurde eine rund 80 Kilogramm schwere Kupferplatte während des Sturms in Gronau bei Hildesheim von einem Kirchturm weggeweht und schlug etwa 80 Meter weiter in ein Haus ein.

Schleswig-Holstein: Mehrere Dörfer ohne Strom

Allein in Schleswig-Holstein verzeichneten die Rettungsleitstellen bis zum Nachmittag mehr als 3.000 Unwetter-Einsätze. Auf der Fehmarnsundbrücke kippten in der Nacht zu Sonnabend zwei Lastwagen um. Ein Fahrer wurde dabei verletzt. Die Brücke war mehrere Stunden lang gesperrt, ist aber inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben. Auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn ist in Schleswig-Holstein infolge der Sturmschäden noch stark beeinträchtigt. Doch vereinzelt fahren wieder Regional-Züge.

Auch die Insel Sylt wurde vom Sturm nicht verschont: Am Vormittag wurde deutlich sichtbar, dass die Wellen jede Menge Sand und zum Teil auch Dünen ins Meer gespült haben.

Mecklenburg-Vorpommern: Tausende ohne Strom und Telefon

In Mecklenburg-Vorpommern führte der Sturm zu Stromausfällen. In Westmecklenburg waren zwischenzeitlich 17.000 Haushalte betroffen waren. Durch die Stromausfälle kam es auch zu Störungen im Telefonnetz der Telekom. Durch die Unterbrechung der Stromversorgung seien rund 135 Mobilfunk-Stationen in Mecklenburg-Vorpommern ausgefallen, sagte eine Telekom-Sprecherin. Sowohl Mobilfunk- als auch Festnetz-Kunden seien betroffen. Insgesamt waren rund 52.000 Kunden betroffen, unter anderem in Rostock und Neubrandenburg.

Nach Einschätzung des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) hat das Orkantief "Zeynep" wohl katastrophale Schäden in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns angerichtet. Man gehe davon aus, dass bis zu 600.000 Festmeter zu Boden gingen - fast doppelt so viel wie durch Orkan "Nadia". "Dies ist ein Riesenschaden nicht nur für den Landeswald, sondern eine Katastrophe für den gesamten Waldbesitz", so Mecklenburg-Vorpommerns BDF-Vorsitzender Peter Rabe.

Am frühen Sonnabend hatte das Orkantief mit voller Wucht in Mecklenburg-Vorpommern getobt. Am exponiert stehenden Leuchtturm Hiddensee wurde um 6 Uhr eine Spitzenböe mit 172 km/h gemessen. Die Fähr-Reederei Scandlines hat ihre Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser am Mittag wieder aufgenommen. Es gelte wieder der reguläre Fahrplan, teilte die Reederei mit.

Hamburg: Erste sehr schwere Sturmflut seit 2013

Hamburg erlebte in den frühen Morgenstunden erstmals seit 2013 wieder eine sehr schwere Sturmflut mit mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser: Der Wasserstand am Pegel St. Pauli erreichte gegen 5.30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser. Deshalb waren auch Teile der Speicherstadt und der Hafencity überflutet worden. In den von der Sturmflut überspülten Gebieten mussten einzelne Fahrzeuge geborgen werden. In der Hafencity trieben laut Angaben der Feuerwehr Autos im über die Ufer getretenen Elbwasser. Einsatzkräfte konnten mit einem Schlauchboot zwei Personen aus einem Fahrzeug retten, sie kamen stark unterkühlt in ein Krankenhaus.

Insgesamt hinterließ "Zeynep" in der Hansestadt weniger Schäden als befürchtet. Die Hamburger Feuerwehr wurde zu knapp 1.500 Einsätzen gerufen. Im gesamten Stadt musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigen. Auch umgestürzte Zäune, Fahnenmasten oder Werbeplakate wurden gemeldet, ebenso Dach- und Fassaden-Teile von Gebäuden, die in Folge der starken Böen beschädigt wurden. Bereits am Freitagnachmittag war ein Baum in Bahrenfeld auf zwei parkende Autos gestürzt, dabei wurde ein Kind, das mit einem Fahrrad unterwegs war, leicht verletzt.

Bremen: Evakuierung in Gebiet außerhalb des Hauptdeichs

In Bremen stürzte bei dem Sturm ein 55 Meter hoher Baukran ein. Der Kran sei auf den Rohbau eines Bürogebäudes gekracht, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Es sieht verheerend aus." Auch einen gerade vorbeifahrenden Lastwagen habe der Kran erwischt, der Fahrer sei aber unverletzt. Trümmerteile blockierten die umliegenden Straßen. Es dürfte noch bis Anfang der Woche dauern, die Trümmer zu beseitigen.

Die heftigste Böe erreichte bei Husum 154 km/h

Der Orkan hatte gestern Nachmittag die deutsche Nordseeküste erreicht. Die Windstärke nahm im Laufe der Nacht zu. Zunächst waren auf Borkum Böen mit einer Geschwindigkeit von 146 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Die heftigsten Böen wurden dann auf der Halbinsel Nordstrand bei Husum verzeichnet: 154 km/h.

In Büsum wurde am Abend eine Böe mit 143,3 Kilometern pro Stunde gemessen. Andere Orte in Schleswig-Holstein meldeten Böen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde - unter anderem Hallig Hooge, List auf Sylt und Glücksburg. An der Ostsee auf Fehmarn wurden 144 km/h gemessen. Auf dem Brocken im Harz waren es ebenfalls 154 km/h.

Kaum Fährverkehr zu den Inseln im Norden

Zu den Ostfriesischen Inseln fuhren bereits am Donnerstag keine Fähren. Am Freitag wurde der Verkehr zum Beispiel nach Borkum und Langeoog erneut eingestellt. Auch am Sonnabend fuhren zwischen Cuxhaven und Helgoland nach Angaben der Reederei Cassen Eils keine Schiffe. In Schleswig-Holstein blieben viele Fähren zu den Nordfriesischen Inseln und Halligen wegen des Sturms in den Häfen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren.

