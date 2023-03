Sendung: Aktuell | 13.03.2023 | 10:26 Uhr | von Theresa Möckel

Vier Stunden am Tag: So lange benutzen Menschen in Deutschland im Schnitt ihr Handy. Ein Entzug kann psychische Folgen haben, das Fachwort dafür: Nomophobie - das steht für "no mobile phone phobia".