NDR Kiel: Mitarbeitende schreiben Mail an Intendanten Stand: 21.09.2022 19:13 Uhr Etwa einhundert Beschäftigte des NDR Landesfunkhauses Kiel haben sich nach Medienberichten in einer Mail an NDR Intendant Joachim Knuth gewandt. Sie fordern von ihm eine Perspektive für die künftige Arbeit im Landesfunkhaus. Beitrag anhören 1 Min

Sie könnten sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einzelnen Führungskräften nicht mehr vorstellen - und das unabhängig von den Ergebnissen der unterschiedlichen Untersuchungen, heißt es in der Mail. Einzelne Vorgesetzte hätten jahrelang einen Stil geprägt, der viele Kolleginnen und Kollegen in Kiel in Angst versetzt habe. Vom NDR hieß es dazu, etwaige interne Korrespondenz unterliege der Vertraulichkeit und werde entsprechend behandelt, insbesondere im Kontext laufender Prüfverfahren.

Vorwurf der politisch motivierten Einflussnahme

Hintergrund ist u.a. der Vorwurf politisch motivierter Einflussnahme gegen leitende Redakteure in Kiel. Inwiefern diese zutreffen, überprüft derzeit eine international tätige Wirtschafts-Kanzlei, die der Landesrundfunkrat beauftragt hat. Zudem prüft ein Team aus NDR Mitarbeitern anderer Standorte die Vorwürfe.

