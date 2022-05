Medien im Krieg - Pressefreiheit unter Druck

Der Angriff Russlands auf die Ukraine gilt schon jetzt als Zeitenwende – auch in Russland. Die letzten unabhängigen Medien haben ihren Betrieb eingestellt. Viele Journalistinnen und Journalisten mussten das Land verlassen. Die Propaganda des Kreml zeichnet ihr eigenes Bild. Wie aber ist unser Blick auf diesen Krieg? Was ist die Aufgabe von Reporterinnen und Reportern? Und warum gerät die Pressefreiheit in immer mehr Ländern unter Druck? Um diese Fragen geht es in dieser Sendung des NDR zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai.