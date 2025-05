Reederei MSC veranstaltet Festival im Hamburger Hafen Stand: 14.05.2025 05:09 Uhr Die Großreederei MSC plant in Hamburg ein Mega-Event: Am 14. Juni soll an den Landungsbrücken der 350 Meter lange Containerriese "MSC Germany" getauft werden - mit einem Festival an Land und einem Konzert auf dem Wasser.

Für die Reederei ist der Einstieg beim Hafenbetreiber HHLA Grund zum Feiern. Und mit dem "MSC Yellow Festival" wolle sich das Unternehmen bei der Stadt bedanken und sich den Hamburgerinnen und Hamburgern vorstellen, heißt es aus der Wirtschaftsbehörde. Dafür gibt es am 14. Juni eine Art kleinen Hafengeburtstag.

Food-Trucks und eine schwimmende Bühne

In einem Container-Dorf an der Jan-Fedder-Promenade präsentiert sich MSC mit verschiedenen Themen-Feldern. Es gibt die obligatorische Food-Truck-Meile, Straßenmusik, Wassershows etwa mit Flyboards, die Menschen mit einem starken Wasserstrahl quasi schweben lassen. Am Abend singt die Hamburger Künstlerin Zoe Wees auf einer schwimmenden Bühne und zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk mit Drohnenshow.

Kritik von den Linken

Kritik an der Veranstaltung kommt von den Linken im Bezirk Mitte: Die Stadtgesellschaft sei gar nicht gefragt worden, ob sie dieses "Geschenk" mit Mega-Rummel am Hafen wirklich wolle. Und der NABU fordert, bei solchen Festen endlich mehr Nachhaltigkeit von den Veranstaltern einzufordern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.05.2025 | 06:00 Uhr