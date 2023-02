Maskenpflicht: Ein letzter Tag Regelchaos für Pendler Sendung: NDR Info | 01.02.2023 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 01.02.2025

In Hamburg endet die Maskenpflicht im Nahverkehr. In Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern dauert sie noch einen Tag an.