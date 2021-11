Stand: 01.07.2020 00:01 Uhr Kilometer 560 - Schläge auf den Hinterkopf von Susanne Tappe und Nicolas Lieven

Ist die Elektromobilität wirklich so umweltfreundlich wie behauptet? Die Proteste gegen das Werk in Grünheide geben Susanne und Nicolas zu denken. Mit dem Berliner Professor für Regenerative Energiesysteme Volker Quaschning sprechen sie über die Rolle der E-Autos in einem nachhaltigen Verkehrskonzept. Danach geht es weiter durch verschneite Dörfer mit hübschen Fachwerkhäusern. Das Ziel: eine Lithium-Mine im Erzgebirge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Wirtschaft | 01.07.2020 | 08:38 Uhr