Kälte-Rekord und weitere Schneefälle in Teilen von Norddeutschland Stand: 09.02.2021 22:00 Uhr Für mehrere Kreise in Schleswig-Holstein sowie für Rügen wird weiter heftiger Schneefall erwartet. Auch im Süden Niedersachsens sind Schneeschauer zu erwarten. In Göttingen könnte ein Kälte-Rekord gebrochen werden.

Noch ist es nicht vorbei mit dem Schnee in Norddeutschland. Doch in Südniedersachsen wird es zumindest weniger. In Schleswig-Holstein allerdings breitet sich der Schnee vorerst wohl noch weiter aus. Bis mindestens Mittwochnachmittag könne es weiter schneien, so der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher. In der Region Lübeck soll es laut Deutschem Wetterdienst am Mittwoch bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. Wetterexperte Böttcher prognostizierte am Dienstagabend in einem NDR Info Extra, dass auch der Hamburger Raum in der aus Ostholstein gen Süden ziehenden Schneeschneise liegen werde.

Viel Schnee und Wind gab es auch für den Bereich Wittow auf Rügen und Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern. Dort lagen nach Angaben des Meteorologen Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee am Dienstag bereits 35 Zentimeter Schnee. Am Mittwoch werde der Schneefall auch den Darß und die Küste Mecklenburgs erfassen und könne möglicherweise den Schaalsee an der westlichen Landesgrenze erreichen, sagte der Wetterexperte. In Wittow und auf Hiddensee könne es noch ein halber Meter werden. Es könne auch erneut zu Schneeverwehungen kommen. Kreibohm vermutet, dass einige Ortschaften dann nicht mehr erreichbar sein könnten.

Niedersachsen: Jetzt wird es eisig kalt

Auf die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage in weiten Teilen Niedersachsens folgt nun Dauerfrost. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Temperaturen im Harz und rund um Göttingen bis auf -20 Grad zurückgehen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Meteorologe Böttcher hält auch bis zu -27 Grad für möglich. Dann würde in Göttingen der bisherige Kälterekord von -23,7 Grad aus dem Jahr 1963 gebrochen. Auch an den Küsten und auf den Inseln wird es den Prognosen zufolge nachts mit bis zu -4 Grad frostig. Tagsüber klettern die Temperaturen nicht über die Null-Grad-Marke. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 Grad an der Küste und -10 Grad im Oberharz. In der Nacht zum Mittwoch und auch tagsüber werden an der Küste und an der Elbmündung noch letzte Schneeschauer erwartet - allerdings fällt dort nicht mehr all zu viel Schnee. Ab Donnerstag lässt sich laut Prognose verbreitet auch häufiger wieder die Sonne blicken. Die Temperaturen verharren weiter im Frost-Bereich.

Erneut fällt Präsenzunterricht aus

Viele Schulen in Niedersachsen bleiben auch am Mittwoch geschlossen. Statt Unterricht findet aber Homeschooling statt. Hier finden Sie die Liste der betroffenen Kommunen (Stand Dienstagabend).

Staus auf A2 lösen sich langsam auf

Am Dienstagabend lösten sich die Staus nach dem Schneechaos auf der Autobahn 2 langsam auf. Zu Spitzenzeiten habe sich der Verkehr laut Polizei pro Fahrtrichtung auf rund 25 Kilometer gestaut. Glatte Fahrbahnen durch festgefahrene Schneemassen machten ein Vorankommen auf vielen Autobahnabschnitten kaum möglich, wie mehrere Autobahnpolizeien im Land am Dienstag meldeten. Die Polizei riet am Dienstagabend, nicht auf Autobahnen wie die A2 und die A30 in Niedersachsen zu fahren.

Die Autobahn 7 bei Göttingen war in der vergangenen Nacht stundenlang gesperrt worden. Viele Lkw-Fahrer hielten dort ihre Fahrzeuge wegen Schneefalls an.

Die aktuelle Lage auf den Straßen erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsservice.

Dauerfrostperiode beeinträchtigt auch Binnenschifffahrt

Von Mittwochabend an werden der Mittellandkanal und der Elbe-Seitenkanal für die Binnenschifffahrt gesperrt. Das teilte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Dienstagabend in Braunschweig mit. Die Eisbrecher, die sonst auf diesen Kanälen unterwegs sind, werden vorsichtshalber auf die Weser abgezogen, um dort vor Wehren Eisschollen zu brechen. So solle der Druck, der durch das Eis auf diesen Anlagen laste, gemindert werden, sagte ein Sprecher. Mit Blick auf die angekündigte Dauerfrostperiode mit bis zu minus 20 Grad, die mehrere Tage anhalten soll, könnten die Eisbrecher dem Sprecher zufolge den Mittellandkanal und den Elbe-Seitenkanal voraussichtlich ohnehin nur noch eingeschränkt frei halten. Sobald sich die Eissituation entspannt, sollen die Kanäle wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden.

Schneefall und Glätte auch in Hamburg

Auch in Hamburg schneite es. Räumfahrzeuge waren im Einsatz. Aber besonders auf Rad- und Fußwegen sowie auf Nebenstraßen war es streckenweise weiter glatt. Auf der Außenalster gibt es wegen des starken Windes noch offene Wasserflächen. Nur bei außergewöhnlich langen Frostperioden wird die Eisdecke auf der Außenalster so dick, dass sie zum Betreten freigegeben werden kann. Zuletzt war dies im Februar 2012 der Fall.

Lebensgefahr: Eisflächen nicht betreten!

Auch wenn es verlockend sein kann: Auf keinen Fall sollten die Eisflächen betreten werden, warnten Meteorologe Böttcher sowie mehrere norddeutsche Behörden. Das Eis sei trotz der niedrigen Temperaturen noch sehr dünn und nicht tragfähig. Es bestehe Lebensgefahr.

"Lake-Effekt" bringt heftigen Schneefall

Für die Schneefälle an der Küste ist der sogenannte Lake-Effekt verantwortlich: Sturmböen bringen Feuchtigkeit von der See, die über Land als Schnee niedergeht. Dadurch lasse sich laut Wetterexperten auch erklären, warum in manchen Landesteilen große Mengen abschneien und in anderen nicht.

Einschränkungen im Schienenverkehr halten an

Im Bahnverkehr gibt es weiter Zugausfälle oder Verspätungen. Die Deutsche Bahn meldete für den Regionalverkehr unter anderem "starke Einschränkungen im Großraum Hannover und Bremen". Der Zugverkehr im Harz-Weser-Netz soll noch mindestens bis Mittwochmorgen eingestellt bleiben, teilte die Bahn auf ihrer Webseite mit. Die Räumung der Schneemassen auf den Gleisen dauere an. Außerdem seien viele Fernverbindungen gestrichen. Auch die Nordwestbahn und andere regionale Bahnunternehmen wie metronom, enno und erixx berichten von Störungen. Die Deutsche Bahn rät Reisenden, sich vor Fahrtantritt im Internet zu informieren. Auch bei der Bahn-Hotline (0 8000) 99 66 33 gibt es Infos. Seit Sonntag machen vereiste Weichen, eingefrorene Oberleitungen und Schneeverwehungen viele Bahnstrecken unpassierbar.

Fährverkehr zu den Inseln stark eingeschränkt

Viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln fahren eingeschränkt oder fallen ganz aus. So wird auch am Mittwoch der Fährverkehr Harlesiel-Wangerooge eingestellt, Spiekeroog könnte dann ebenfalls betroffen sein. Einschränkungen gibt es auch im Fährverkehr zu den Nordfriesischen Inseln. Für die Ostsee teilte Scandlines mit, dass der Fährverkehr Rostock-Gedser wieder aufgenommen worden sei. Auf der Strecke Puttgarden-Rødby führen die Fähren planmäßig.

Passagieren wird dringend geraten, sich vor Antritt ihrer Reise online auf den Seiten der Reedereien über aktuelle Ausfälle und Verschiebungen zu informieren.

Warnung vor Reisen in Norddeutschland

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer appellierte an die Bürger im Norden und in der Mitte Deutschlands, mindestens bis Mittwoch auf Reisen zu verzichten. "Bei solchen extremen Bedingungen können selbst die beste Weichenheizung und das beste Räumfahrzeug an ihre Grenzen geraten", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

