Internationaler Museumstag in Schleswig-Holstein Stand: 19.05.2024 12:55 Uhr Zum 47. internationalen Museumstag öffnen in Schleswig-Holstein mehr als 100 Museen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. Dabei gibt es viele Mitmachaktionen und einige digitale Angebote.

Unter dem diesjährigen Motto "Museen mit Freude entdecken" gibt es heute zahlreiche Sonderausstellungen, Mitmachaktionen, Feste und Märkte im ganzen Land. Häufig ist der Eintritt frei, wie zum Beispiel im Eutiner Schloss. Das Museum Kunst der Westküste auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bietet kostenfrei kurze Führungen an. Noch bis 16 Uhr dürfen Kinder und Erwachsene in der öffentlichen Kunstwerkstatt selbst kreativ werden.

Im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf (Kreis Dithmarschen) öffnete der Museumsrestaurator Olaf Möller von 10:30 bis 13 Uhr seine Türen und gab Interessierten einen Einblick in seine Arbeit. Wer lieber selbst aktiv werden möchte, kann bei einer Rallye durch die Dauerausstellung die Exponate und ihre Geschichte entdecken. Am Nachmittag findet eine Öffentliche Führung statt.

VIDEO: Restaurator im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf (3 Min)

Für Technik-Begeisterte öffnet in Kiel das Computermuseum. Der Eintritt ist frei. Nicht weit entfernt gibt es kostenfrei die Howaldtsche Metallgießerei zu entdecken. Naturwissenschaftlich interessierte Besucherinnen und Besucher können im Zoologischen Museum Kiel sogar das "Horn" eines Einhorns berühren.

Digitale Zeitreise mit AR

In Lübeck veranstaltet das Hansemuseum einen Mittelaltermarkt. Im Innenhof können Besucherinnen und Besucher einiges über alte Handwerkstechniken erfahren und Jakobsschafe kennenlernen. Der Eintritt zum Fest und die Sonderausstellung "Von hier nach dort - unterwegs mit Kompass und Navi!" ist frei. Das Ticket für die Daueraustellung kostet 5 Euro. Dort kann man in ein mit Hilfe von "augmented reality" (AR) in eine fiktive Geschichte eintauchen und Rätsel lösen.

Auf dem Museumsberg in Flensburg gibt es freien Eintritt. Im Schifffahrtsmuseum können Besucherinnen und Besucher sich bei Escape-Spielen heimlich in das Museum schleichen und Geheimnisse lüften. Die Escape-Spiele finden digital auf der Website des Museums statt und können auch außerhalb des Museums gespielt werden.

Der Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg hofft auch viele Menschen zu erreichen, die sonst eher selten ins Museums gehen. Wer den Museumstag heute nicht ausgiebig nutzen konnte, der hat an Pfingstmontag, am deutschen Mühlentag, die Möglichkeit sich die unterschiedlichen Mühlen im Land anzusehen.

