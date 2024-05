Hohe Badewasserqualität in MV Stand: 19.05.2024 15:03 Uhr Urlauber und Einheimische können in Mecklenburg-Vorpommern fast überall unbeschwert in die Badesaison starten - mit wenigen Ausnahmen. Das Gesundheitsministerium hat rund 500 Badestellen untersucht und die Ergebnisse jetzt veröffentlicht.

Mecklenburg-Vorpommern startet mit hoher Badewasserqualität in die diesjährige Badesaison. Vor dem offiziellen Saisonstart am Pfingstmontag wurden an rund 500 Badegewässern im Land Proben entnommen, bisher gebe es "keine Auffälligkeiten", sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) laut Mitteilung ihres Ministeriums von Sonntag. Das Gesundheitsministerium spricht von "einem echten Badeparadies für Einheimische und Gäste".

96 Prozent der Badegewässer mit hoher Qualität

Eventuell erforderliche Badewarnungen können in der nachgelesen werden. Nach der Badegewässerlandesverordnung werden in MV den Angaben zufolge 497 Badegewässer hygienisch überwacht, davon 334 an Seen, 154 an der Ostsee und neun an Flüssen. Etwa 96 Prozent der Badegewässer hätten erneut die Einstufung "ausgezeichnet" oder "gut" erhalten, sagte Heiko Will, Erster Direktor des Landesamts für Gesundheit und Soziales (LAGuS). Zehn Badegewässer (2 Prozent) sind als "ausreichend" eingestuft worden, hieß es.

Sechs Badestellen mussten gesperrt werden

Allerdings haben sechs Badestellen im Land eine so schlechte Bewertung bekommen, dass sie sogar zum Baden gesperrt werden mussten. Darunter der Stadtsee in Woldegk, der Barther Bodden an der Glöwitzer Bucht oder auch Altwarp am Stettiner Haff. Das kann zum einen an krankmachenden Bakterien liegen oder auch an den Auswirkungen von abgeladenem Müll. Die Bewohner von Alt Warp beispielsweise befürchten, dass wegen der gesperrten Badestelle die Touristen ausbleiben.

Badewasserkarte auch als App

In der vorangegangenen Saison wurden in MV laut Gesundheitsministerium insgesamt 2.700 Badewasserproben in den LAGuS-Laboren analysiert. Erste Ansprechpartner bei Beobachtungen oder Fragen zur Badewasserqualität seien die Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten. "Die Mitarbeitenden der Gesundheitsämter entnehmen während der Saison alle vier Wochen neue Proben", sagte Drese. Die Badewasserkarte gibt es auch als App "Badewasser MV". Die App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich.

